برای دستیابی به تمدن اسلامی نیازمند مدیران جهادی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه جامع امام حسین در اجلاسیه دانشگاه حکمت بنیان که با حضور رئیس جمهور و فرمانده کل سپاه در دانشگاه امام حسین (ع) برگزار شد طی سخنانی با تسلیت شهادت اخیر شهدای امنیت و حادثه تروریستی کرمان و نیز مدافعان حرم و با اشاره به اینکه ما انقلاب اسلامی انجام دادیم که هندسه قدرت دنیا را تغییر دهیم، گفت: تا پیش از آن دنیا به دو بلوک شرق وغرب تقسیم شده و کشورها تحت دو نظریه سکولاریسم و کمونیسم پیش می‌رفتند اما انقلاب اسلامی ایران این هندسه را به هم ریخت و عملاً جبهه حق و باطل شکل گرفت.

وی ادامه داد: اصل مساله ما رسیدن به آرمان بلند انقلاب و امام و رهبری است که همان تمدن اسلامی است؛ برای دستیابی به تمدن اسلامی اولاً نیاز به مدیران جهادی و ثانیاً تولید علم و دانش داریم تا هم مساله حکمرانی و هم نیازهای نرم افزاری را حل کنیم.

سردار حسنی آهنگر افزود: اسلام برای سیاست و اقتصاد و فرهنگ نکته و برنامه دارد اما باید ژئوپلتیک ایران را درک کنیم و از این مبانی فاخر که عقبه انقلاب اسلامی است و به مبعث رسول اکرم برمیگردد را درک کنیم و به آینده انقلاب که اتصال به ظهور حجت است برسیم.

رئیس دانشگاه جامع امام حسین گفت: در این مسیر که انقلاب اسلامی به ۱۰ کشور برتر دنیا رسیده، دانشگاه‌ها خوب عمل کرده‌اند اما انتظاری که رهبر انقلاب از ما دارد فراتر است باید برای تحقق تمدن اسلامی نیاز است تا نگاه راهبردی داشته باشیم و نیاییم مشکلات معیشتی را برای خودمان بزرگ کنیم.

سردار حسنی آهنگر تاید کرد: باید به اتفاقاتی که انقلاب اسلامی در این ۴۵ ساله رقم زده توجه کنیم؛ در حوزه نظام و دفاعی اگر کسی به ما نگاه چپ کند، تنبیهش می‌کنیم اما در حوزه اقتصادی که مشکل داریم باید از این داشته‌هایمان استقاده کنیم تا برطرف شوند.

رئیس دانشگاه امام حسین (ع) افزود: در ۲۰ دانشکده و اندیشکده ای که داریم در حال طراحی الگویی هستیم تا تحقق تمدن اسلامی رقم بخورد.

*محمد نوروزی