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۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۲۲

رییس گروه موزه‌های میراث فرهنگی خراسان رضوی خبرداد؛

بازدید رایگان از مجموعه‌های فرهنگی خراسان رضوی در روز پدر

بازدید رایگان از مجموعه‌های فرهنگی خراسان رضوی در روز پدر

مشهد- رییس گروه موزه‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: همزمان با ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر بازدید از مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی ۵ بهمن ماه رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌زاده اظهار کرد: با توجه به موافقت قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور و اعلام اداره کل موزه‌ها، پنج‌شنبه ۵ بهمن ماه سال جاری بازدید از موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی فرهنگی خراسان رضوی رایگان است.

رئیس گروه موزه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: در روز ولادت حضرت علی (ع) بازدید از مجموعه‌های فرهنگی تاریخی استان شامل مجموعه آرامگاه فردوسی، نادری، موزه بزرگ خراسان، آرامگاه‌های عطار و خیام نیشابور، آرامگاه ملاهادی سبزواری (اسرار)، سایت موزه بندیان درگز و موزه مردم‌شناسی گناباد و … رایگان خواهد بود.

کد مطلب 6002753

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