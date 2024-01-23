به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌زاده اظهار کرد: با توجه به موافقت قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور و اعلام اداره کل موزه‌ها، پنج‌شنبه ۵ بهمن ماه سال جاری بازدید از موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی فرهنگی خراسان رضوی رایگان است.



رئیس گروه موزه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: در روز ولادت حضرت علی (ع) بازدید از مجموعه‌های فرهنگی تاریخی استان شامل مجموعه آرامگاه فردوسی، نادری، موزه بزرگ خراسان، آرامگاه‌های عطار و خیام نیشابور، آرامگاه ملاهادی سبزواری (اسرار)، سایت موزه بندیان درگز و موزه مردم‌شناسی گناباد و … رایگان خواهد بود.