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کد مطلب 6002934
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۳ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۱

گل‌های فلسطین به هنگ کنگ / پیروزی با طعم شیرین صعود تاریخی

گل‌های فلسطین به هنگ کنگ / پیروزی با طعم شیرین صعود تاریخی

در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی، تیم ملی فوتبال فلسطین به مصاف هنگ کنگ رفت و به برتری ۳ بر صفر رسید.

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