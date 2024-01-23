دریافت 24 MB کد مطلب 6002934 https://mehrnews.com/x343bS ۳ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۱ کد مطلب 6002934 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۱ گلهای فلسطین به هنگ کنگ / پیروزی با طعم شیرین صعود تاریخی در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی، تیم ملی فوتبال فلسطین به مصاف هنگ کنگ رفت و به برتری ۳ بر صفر رسید. کپی شد مطالب مرتبط استرالیا با تساوی مقابل ازبکستان راهی یک هشتم شد دیدار با امارات حیثیتی است/ تیم های مدعی برنامهریزی بهتری دارند جیمی جامپ ایرانی در بازی تیم فوتبال کشورمان برابر امارات سوریه برد و به صعود امیدوار ماند/ خداحافظی هند با جام هجدهم برچسبها فلسطین تیم ملی فوتبال فلسطین هنگ کنگ تیم ملی فوتبال هنگ کنگ جام ملتهای آسیا جام ملت های آسیا 2023 - قطر
نظر شما