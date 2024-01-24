به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری دو بر یک ملی پوشان کشورمان و صعود مقتدرانه به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات همراه بود.

مهدی طارمی در این بازی هر دو گل ایران را روی پاس‌هایی که سردار آزمون به او داد توانست به ثمر برساند و این دو بازیکن نقش پررنگی در برتری ایران برابر امارات داشتند. در همین رابطه روزنامه «corrieredellosport» نوشت: آزمون با درخشش خود زمینه ساز دو گل طارمی برابر امارات بود. ایران با این پیروزی و با کسب حداکثری امتیاز در مرحله گروهی راهی یک هشتم نهایی شد. آزمون در بازی با هنگ کنگ نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد اما در بازی با امارات نقش کلیدی در پیروزی تیم کشورش داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه ۱۱ بهمن و از ساعت ۱۹:۳۰ باید رو در روی تیم ملی سوریه قرار گیرد.