نادر فریاد شیران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل امارات و صعود مقتدرانه به مرحله یک هشتم اظهار داشت: تیم ملی فوتبال کشورمان با بازیکنانی که داریم حقش قهرمانی است، ما مقابل امارات بهترین بازی خود را به نمایش گذاشتیم و توانستیم با نتیجه ۲ بر یک این تیم را از پیش رو برداریم. اما باید قبول کنیم ضعف‌هایی هم در عمق دفاع تیم ملی وجود دارد.

ضعف تیم ملی بر طرف نشود به مشکل می‌خوریم

وی افزود: ما مقابل امارات محک جدی نخوردیم و اگر این ضعف بر طرف نشود در بازی‌های بزرگ به مشکل می‌خوریم. سرعت انتقال توپ ما در دفاع خیلی کم است و این موضوع باعث می‌شود تا مشکلات ادامه دار باشد. با توجه به بازی که از تیم ملی دیدیم باید برای بازی‌های آینده خیلی دقت کنیم و ضعف خود را بر طرف کنیم.

امارات نمی‌خواست مقابل ایران برنده باشد

مربی اسبق تیم ملی فوتبال در ادامه داد: چیزی که در بازی قابل توجه این بود که اماراتی‌ها میل به حمله و گلزنی نداشتند و از نوع بازی که ارائه می‌دادند مشخص بود که میلی برای برد نداشتند و از خدایشان بود تا بازنده این دیدار باشند. وقتی تیمی مقابل ایران ۵ بازیکن اصلی خود را از لیست خارج می‌کند مشخص است که دوست دارد مقابل ایران شکست بخورد.

فریاد شیران در خصوص نحوه بازی کردن تیم ملی فوتبال امارات عنوان کرد: برنامه امارات بر این بود که مقابل ما شکست بخورد تا با تاجیکستان در مرحله بعد بازی کند. به نظر من آنها به خواسته خود هم در این بازی رسیدند و قطعاً چالش‌ها در مرحله یک هشتم خیلی بیشتر از مرحله گروهی خواهد بود. همه ما یقین داریم که تیم ملی می‌تواند موفق شود و آرزوی ما پیروزی تیم ملی و قهرمانی در آسیا است. مطمئن باشید با تمام اختلافاتی که با امیر قلعه نویی دارم اگر تیم ملی قهرمان شود بدون شک از او به دلیل بالا بردن پرچم ایران تشکر خواهم کرد.

تمام انتقادها به قلعه نویی به دلیل عدم جوان گرایی است

کارشناس فوتبال کشورمان با اشاره به انتقادهایی که از کادر فنی تیم ملی وجود دارد گفت: تمام انتقادی که به امیر قلعه نویی می‌شود به خاطر این است که از بازیکنان جوان در این تورنمنتی که می‌توانست برای آنها تجربه خوبی باشد استفاده نکرد. به نظر من قلعه نویی نباید در نشست خبری بازی‌ها در خصوص اینکه از انتقاد می‌کنند یا نمی‌کنند حرف می زد چرا که انتقادات همیشه وجود دارد. زمانی که کی روش سرمربی تیم ملی بود بدترین و شدیدترین انتقادات را از او می‌کردند اما تمام تمرکز او روی تیم و تورنمنت بود.

نصف انتقادهای کی روش از قلعه نویی نشد

وی در خصوص اظهار نظرات سرمربی تیم ملی در خصوص انتقادهایی که علیه کادر فنی می‌شود تصریح کرد: به جرأت می‌توانم بگویم که نصف انتقادهای زمان کی‌روش از قلعه نویی صورت نگرفته است و او تنها باید تمام تمرکز خود و تیم را به بازی در جام ملت‌ها و برطرف کردن ضعف‌های تیم ملی بگذارد. اگر می‌خواهیم تیم ملی نتیجه بگیرد کادر فنی نباید به انتقاد و حرف‌هایی که زده می‌شود توجه نکند و تنها به مسیری که تیم ملی باید طی کند بیاندیشد.

فریادشیران در پایان خاطر نشان کرد: در تیم ملی بازیکنانی داریم که بهترین هستند هرچند از نظر سنی بالاتر هستند اما بهترین بودن آنها را نمی‌شود کتمان کرد. امیدواریم بازیکنان تیم ملی با تمام تلاشی که دارند. بتوانند موفق شوند قهرمانی از آن خود کنند.