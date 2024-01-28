جهش کانگوروها به یک چهارم نهایی/ اندونزی حریف استرالیا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال استرالیا و اندونزی در مرحله یک هشتم نهایی هجدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از ساعت ۱۵ امروز یکشنبه ۸ بهمن ماه در ورزشگاه «جاسم بن حمد» شهر دوحه قطر با قضاوت «محمدحسن عبدالله حسن محمد» به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری ۴ بر صفر استرالیایی‌ها به پایان رسید. باگوت (۱۲ گل به خودی برای) و مارتین بویل (۴۵)، کریگ گودوین (۸۹) و هری سوتار (۱+۹۰) گلزنان این دیدار بودند.

ترکیب تیم ملی فوتبال استرالیا: متئو رایان، عزیز بهیچ، کای راولس، هری سوتار، گتین جونز (۶۹- ناتانیل اتکینسون)، جکسون ایروین، کینائو باکاس، رایلی مک گری (۶۱- کانر متکالف)، مارتین بویل، فورنارولی (۶۱- میچل دوک) و جردن باس

ترکیب تیم ملی فوتبال اندوزی: آری، باگوت، ژردی آمات، والش، شاین پاتیناما، هوبنر، جنر، اسنوی (۵۸- سلیمان)، سایوری (۷۵- رمضانی)، استروییک و فردینان

شروع استرالیا با گل و تک موقعیت اندونزی

بازی بین تیم‌های استرالیا و اندونزی در نیمه اول پایای آغاز شد و در دقایق ابتدایی بازی هر دو تیم یکدیگر را محک زدند تا راه‌های رسیدن به دروازه یکدیگر را پیدا کنند. در این میان بازیکنان اندونزی روی حمله‌ای که روی دروازه استرالیا تدارک دیده بودند که روی توپ ارسالی از سمت چپ صاحب موقعیت گلزنی شدند که ضربه بازیکنان اندونزی به شکل خطرناک از بالای دروازه استرالیا به بیرون رفت.

در ادامه بازیکنان استرالیا هم که به دنبال گلزنی بودند حملات متعددی را روی دروازه اندونزی طراحی کردند که در دقیقه ۱۲ توپ ارسالی جکسون اروین از سمت راست به روی دروازه به پای باگوت مدافع اندونزی برخورد کرد و درون دروازه این تیم قرار گرفت تا کانگورها یک بر صفر از حریف خود پیش بیافتند.

گل دوم کانگورها

بازیکنان استرالیا در دقایق پایانی باز هم دست به حمله زدند تا بتوانند گل بعدی را به ثمر برسانند که مارتین بویل در دقیقه ۴۵ موفق شد باز هم توپ ارسالی از سمت راست را با ضربه سر به تور دروازه اندونزی بچسباند و نتیجه را ۲ بر صفر کند.

نیمه دوم متفاوت برای اندونزی

بازیکنان اندونزی در نیمه دوم بازی را متفاوت از نیمه اول آغاز کردند و بیشتر از استرالیا توپ و میدان را در اختیار داشتند و در صدد حمله به سوی دروازه استرالیا بودند تا به گل برسند اما دفاع استرالیا اجازه این کار را به آنها نداد. بازیکنان اندونزی که دوست نداشتند بازنده بازی باشند حملات زیادی را روی دروازه کانگورها پی ریزی کردند اما راه به جایی نبردند.

استرالیایی‌ها که ۲ گل از حریف خود پیش بودند میلی به حمله نداشتند و بیشتر زمان این دیدار بازی را کنترل می‌کردند و اجازه موقعیت سازی به بازیکنان اندونزی را نمی‌دادند.

درگیری بازیکنان ۲ تیم و جریمه داور

بازی بین بازیکنان دو تیم که در نیمه دوم کمی پر برخورد دنبال می‌شد، در دقیقه ۶۴ پس از خطای بازیکنان اندونزی روی هافبک استرالیا بازیکنان دو تیم با یکدیگر درگیر شدند که ۲ بازیکن با کارت زرد عبدالله حسن جریمه شدند.

موقعیت تک به تکی که مهاجم استرالیا از دست داد

شاگردان گراهام آرنولد در دقیقه ۸۰ روی یک ضد حمله صاحب موقعیت تک به تک شدند که میچل دوک مهاجم کانگورها قدر این موقعیت را ندانست و توپ را به بیرون زد تا نتیجه بازی همچنان ۲ بر صفر باقی بماند.

تیر خلاص شاگردان آرنولد بر قلب اندونزی

در دقایق پایانی این دیدار بازیکنان استرالیا با فشاری که روی دروازه تیم اندونزی آوردند موفق شدند به گل سوم دست یابند. توپ ارسالی از سمت راست روی دروازه اندونزی با ضربه سر بازیکنان استرالیایی همراه بود که دروازه‌بان این تیم واکنش دیدنی داشت اما در ریباند کریگ گودوین با ضربه دقیق گل سوم را به ثمر رساند.

در ادامه در دقیقه ۱+۹۰ بازیکنان استرالیا صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند که روی شروع مجدد بازی هری سوتار مدافع پیش تاخته استرالیا قدر موقعیت به دست آمده را دانست و با ضربه سر گل چهارم کانگوروها را به ثبت رساند.