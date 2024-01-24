قطعه موسیقی پدر تولید شد

قاسم اسماعیلی معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره تولید این اثر گفت: قطعه موسیقی «پدر» با «ترانه وآهنگسازی» امیرحسین محمدی و «صدای» هاشم حبیبیان به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر منتشر شده است.

وی افزود: قطعه موسیقی «پدر» تولید واحد موسیقی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری است و از سوی حوزه هنری استان به پدران و مردان ایران زمین تقدیم شده است.

اسماعیلی اظهار داشت: هاشم حبیبیان از هنرمندان این عرصه در استان تا کنون آثار بسیاری را در موسیقی سنتی و محلی دهکردی تولید کرده است.

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان حمایت از آثار موسیقیایی فاخر را از اهداف اصلی واحد موسیقی حوزه هنری دانست و افزود: حوزه هنری از تولید آثار با کیفیت موسیقی محلی و مقامی حمایت خواهد کرد.

وی یادآور شد: آلبوم موسیقی «حیدر شاه»، برگزاری جشنواره آوایی زندانیان استان با همکاری سازمان زندان‌های استان چهارمحال و بختیاری و تولید قطعه «سردار سردیار» با صدای رضا صالحی با موضوع شهید حاج قاسم سلیمانی و قطعه «پدر» چند اتفاق شاخص واحد موسیقی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۲ است.

به گزارش خبرنگار مهر، علاقه مندان برای شنیدن این قطعه موسیقی می‌توانند به صفحات مجازی حوزه هنری به آدرس @artchb مراجعه نمایند.