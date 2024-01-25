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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۵:۴۶

گزارش‌ها ازحمله پهپادی مقاومت عراق به بندر اشدود در فلسطین اشغالی

گزارش‌ها ازحمله پهپادی مقاومت عراق به بندر اشدود در فلسطین اشغالی

منابع خبری بامداد پنجشنبه گزارش دادند که مقاومت اسلامی عراق بندر اشدود واقع در غرب فلسطین اشغالی را هدف حمله پهپادی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع خبری عراق بامداد پنجشنبه در خبری فوری اعلام کردند که بندر اشدود در فلسطین اشغالی هدف حمله نیروهای مقاومت قرار گرفته است.

از سوی دیگر، شکبه خبری المیادین نیز از عراق گزارش داد که بندر اشغالی اشدود، با پهپاد هدف حمله قرار گرفته است.

هنوز جزئیاتی از خسارات احتمالی و تلفات این حمله گزارش نشده است.

با آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و بمباران‌های بی وقفه مناطق مسکونی، آموزشی و درمانی این منطقه از سوی بمب افکن‌های رژیم تل‌آویو، هر یک از گروه‌های مقاومت اسلامی منطقه وظیفه‌ای را در حمایت از مردم مظلوم غزه به عهده گرفته است.

در این بین گروه‌های عراقی با هدف قرار دادن بیش از یک‌صد باره پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه به آمریکایی‌ها تفهیم کرده‌اند که هزینه حمایت از رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه بسیار بالا است.

کد مطلب 6004214

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    نظرات

    • احمد IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
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      تامی توانیدبزنیداین تروریست های اسرائیلی وامریکایی را

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