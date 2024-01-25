به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع خبری عراق بامداد پنجشنبه در خبری فوری اعلام کردند که بندر اشدود در فلسطین اشغالی هدف حمله نیروهای مقاومت قرار گرفته است.
از سوی دیگر، شکبه خبری المیادین نیز از عراق گزارش داد که بندر اشغالی اشدود، با پهپاد هدف حمله قرار گرفته است.
هنوز جزئیاتی از خسارات احتمالی و تلفات این حمله گزارش نشده است.
با آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و بمبارانهای بی وقفه مناطق مسکونی، آموزشی و درمانی این منطقه از سوی بمب افکنهای رژیم تلآویو، هر یک از گروههای مقاومت اسلامی منطقه وظیفهای را در حمایت از مردم مظلوم غزه به عهده گرفته است.
در این بین گروههای عراقی با هدف قرار دادن بیش از یکصد باره پایگاههای آمریکایی در عراق و سوریه به آمریکاییها تفهیم کردهاند که هزینه حمایت از رژیم صهیونیستی در کشتار مردم غزه بسیار بالا است.
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