به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در جریان سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت فلسطین و تحولات غرب آسیا بر ضرورت توقف جنایات و نسلکشی صهیونیستها در غزه و رفع محاصره این منطقه جهت ارسال فوری کمکهای امدادی تاکید کردم.
وی تصریح کرد: فلسطینیان را تصمیمگیران اصلی در خصوص آینده فلسطین دانستم و در ادامه با انتقاد از سیاستهای کاخ سفید در حمایت همهجانبه از رژیم آپارتاید صهیونیستی، به مسئولیت مهم شورای امنیت در قبال این وضعیت اشاره کردم.
امیرعبداللهیان ادامه داد: همچنین با بیان اینکه امنیت یک مفهوم به هم پیوسته است، تصریح کردم که تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس علیه یمن یک خطای استراتژیک است که صرفا به گسترش دامنه جنگ منتهی میشود.
وزیر امور خارجه تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس علیه یمن را یک خطای استراتژیک دانست که صرفا به گسترش دامنه جنگ منتهی میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در جریان سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت فلسطین و تحولات غرب آسیا بر ضرورت توقف جنایات و نسلکشی صهیونیستها در غزه و رفع محاصره این منطقه جهت ارسال فوری کمکهای امدادی تاکید کردم.
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