اصلاح قوانین برای تبلیغات نامزدها در این دوره از انتخابات مجلس

علی جمشیدیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دستاوردهای نظام اسلامی باید به درستی و هنرمندانه بیان شود، اظهار داشت: اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و نگاه جدیتر قانونگذار به موضوع تبلیغات انتخاباتی نامزدها ویژگی بارز انتخابات پیش رو است.
وی افزود: پیش بینی تشکیل هیأت استانی بررسی تبلیغات به منظور ساماندهی، مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی یکی از ویژگیهای بارز این دوره است.
فرماندار شهرستان دهاقان خاطرنشان کرد: همچنین تضمین بهرهمندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات در این دوره انتخاباتی صورت گرفته است.
جمشیدیان ابراز داشت: برای ضابطهمند کردن فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها «دستورالعمل تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی» به عنوان یک سند راهبردی مبتنی بر قوانین و آئین نامهها از جمله قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب شهریور ۱۴۰۲، توسط ستاد انتخابات کشور تدوین شده است.
وی اضافه کرد: قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب بهمن ۱۳۹۸ به تصویب هیأت اجرایی مرکزی رسیده است.
فرماندار دهاقان تصریح کرد: بی تردید رعایت مفاد این سند از سوی نامزدها و نمایندگان قانونی آنها، احزاب و گروههای سیاسی، رسانههای رسمی دارای مجوز و تشکلها و جبهههای سیاسی لازم الاجرا خواهد بود.
وی با اشاره به لزوم تبلیغات صحیح نامزدهای انتخابات مجلس گفت: تبلیغات باید در قالب اقداماتی از سمت ایشان و یا نمایندگان آنان و سایر افراد اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری به منظور تأثیرگذاری بر رأی دهندگان باشد که با هدف رساندن پیام و برنامه نامزدها یا احزاب و گروههای سیاسی به مردم ارائه میشود.
فرماندار شهرستان دهاقان افزود: فعالیتهای انتخاباتی هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی از جمله تلفن همراه و شبکههای اجتماعی در بستر اینترنت بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی است.
جمشیدیان اظهار داشت: نشر تبلیغات در فضای مجازی نیز از طریق گروهها و کانالهای پیام رسان داخلی به صورت صوتی، متنی، تصویری و سامانههای ارسال پیام کوتاه sms و نظایر آن صورت میگیرد تا مردم با نامزدها آشنا شوند.
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