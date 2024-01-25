شوراها نمونه تاثیرگذار پیشرفت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رییس اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و شهرهای مراکز استان کشور ظهر پنجشنبه در هفتادمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شرواهای اسلامی کلان شهرها و شهرهای مراکز استان کشور که در بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: از نزدیک به دیدار مردم شهرها ونشست با مسوولان به ویژه با شوراهای عالی شهرهایشان داشته ایم و شاهد بودم که شوراها سبب یک جهش و یک حرکت بزرگی در شهرها شده اند و این حرکت در جامعه امیدی است که به خودمان می‌دهیم.

چمران با بیان اینکه دشمنان ما می‌خواهند این امید را از ما بگیرند و کسانی که می‌توانند بیشترین امیدآفرینی در جامعه داشته باشند همین اعضای شهرداری‌ها هستند، افزود: بنا بر این اگر شهرداری‌ها در کشور بتوانند خوب کار کنند و از جهت فیزیک شهر و همچنین ابعاد معنوی خوب کار کنند، تحولات خوبی را ایجاد خواهند کرد.

وی تصریح کرد: اگر دولت‌ها هم می‌خواهند در دل مردم جای کنند یکی از راه‌ها این است که در کنار شهراری ها قرار بگیرند نه در مقابل آنها و اینگونه نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت.

رییس اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و شهرهای مراکز استان کشور گفت: به نفع دولت‌ها است که این همکاری‌ها گسترش پیدا کند که به نفع مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

چمران با اشاره به اینکه کاری که شوراها در تمام کشور انجام می‌دهند با موفقیت همراه باشد که همین گونه هم بوده است، خاطرنشان کرد: گرچه مشکلات فراوانی نیز پیش روی آنها است، وجود اختلاف نظردر شوراها یک نعمت است اما هماهنگی و همفکری نیز باید وجود داشته باشد که موجب ایجاد تامید در دل مردم می‌شود.

وی تاکید کرد: ما برای خدا کار می‌کنیم و برای مردم کار می‌کنیم که نتیجه تلاش نمایندگان مردم باعث امیدواری مردم به آینده می‌شود و ماحصل آن شرکت مردم در بزنگاه‌هایی است که کشور به حضور آنها نیاز دارد.

رییس اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و شهرهای مراکز استان کشور با بیان اینکه شوراها در زمینه پیشرفت کشور یکی از نمونه‌های موثر وتاثیرگذار هستند، ابراز کرد: در بدنه دولت برخی افراد فکر می‌کنند که شوراها رقیب آنها هستند، اما در صورتی که ما رفیق و دستگیر آنها هستیم و قطعاً می دانم وزیر کشور از این موضوع راضی نیستند و این روشی که الان در همه دنیا پیاده سازی شده است را بهتر است در کشورمان اجرایی کنیم.

چمران گفت: یک وزارت خانه نمی‌تواند در تمام شهرها بنشیند و شهرها را اداره کند، پس بهتر است که این تصمیم را بپذیرند و تثبیت مدیریت باعث می‌شود شاهد پیشزفت های چشمگیر باشد.

وی توضیح داد: تثبیت مدیریت شهرداران در کلانشهرها به خصوص در شهرهایی نظیر اصفهان و تهران باعث شده است که تغییرات خیلی خوبی در مدیریت شهری اتفاق افتد و از شوراها خواهشمندیم حداقل در یک بازه زمانی چند ساله این اعتماد را به شهرداران شهرشان داشته باشند.

به گفته رییس اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و شهرهای مراکز استان کشور، دولت گذشته در مدت یک سال هیچ گونه اتوبوسی به شهرداری‌ها نداده است که نتیجه آن گرفتاری مردم و ایستادن در صف‌های طولانی در همه شرایط آب و هوایی می‌شود.

چمران خاطرنشان کرد: امروز شهرداری‌ها با حق مالیات بر ارزش افزوده مدیرت می‌کنند که این حق واقعی آنها است و تقاضا می‌کنم که این حق خودمان و مال خودمان را به خودمان بپرازیم و انتظار داریم همکاری‌ها صورت گیرد.

وی با اشاره به فرمایشات امام راحل در این زمینه گفت: حضرت امام راحل در نهم اردیبهشت سال ۵۸ فرمودند که هرچه سریع‌تر قوانین شوراها نگاشته شود که با شروع جنگ تحمیلی این موضوع مهم به تاخیر افتاد و تا کنون این اختلاف فاز و عقب ماندگی حفظ شده است.

رییس اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و شهرهای مراکز استان کشور با بیان اینکه ما ۱۳۰ هزار شورایی در کل کشور هستیم و ۷ بند در قانون اساسی داریم، اظهار کرد: اما هیچ نهادی نداریم که از نظر آماری و قانون اساسی رقیب ما محسوب شود، ما نمی‌خواهیم کار اجرایی انجام دهیم اما طبق اصل هفتم قانون اساسی می‌توانیم در تصمیم گیری ها نقس داشته باشیم بنابراین جایگاه خودمان را باید به دست بیاوریم.