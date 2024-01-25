مساله داوری نیازمند بازبینی جامعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی شامگاه پنجشنبه در همایش ملی تعالی داوری حقوقی در گام دوم انقلاب اسلامی با تاکید براین که باید راهی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها پیدا کرد، داوری را از جمله راهکارها برشمرد.

وی با عنوان اینکه دارو نیازمند آن نیست که شرایط قاضی را داشته باشد، گفت: داور و قاضی تحکیم نیاز به نصب و انتصاب ندارد.

وی با اظهار اینکه کمک کردن به شرایط از جمله ویژگی‌های داور در پرونده‌ها است، گفت: برخی از شرایط امور داوری نیازمند تعقل و اندیشه است و اگر در ضمن عقدی داوری درج شده بود، باید در آن تعقل کرد.

آیت الله آملی لاریجانی به تاکید قانون اساسی در حوزه داوری اشاره و اضافه کرد: اگر داور بخواهد حکمی ارائه دهد که قابل اجرا برای طرفین باشد و خلاف قانون اساسی باشد باید روی آن تأمل کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان اینکه وقتی داوری را شرط عقودی قرار می‌دهیم باید وفای به آن کنیم، گفت: داوری در صورتی که طرفین آن قبول نداشته باشند از دیگر مسائلی است که نیازمند تأمل است.

وی با اظهار این قاضی و قضا منصب قابل اعتبار است، گفت: بحث فعلی داوری دارای مشکلاتی است که باید آن را به صورت مورد حل کرد در حالی بحث داوری نیازمند بازبینی جامعی است.

آیت الله لاریجانی با اشاره به بحث‌های حقوقی و فقهی داوری گفت: باید با تعامل قوه قضائیه و مجلس، داوری براساس اصول، قانون و اثرگذار ایجاد کرد.

رئیس سابق قوه قضائیه با اشاره به مشکلات فراروی داوری یادآور شد: مساله داوری، قضاوت را سه مرحله‌ای کرده است و باید چاره اندیشی اساسی در این زمینه داشته باشیم و باید کار دقیق و فنی انجام داد تا در قانونگذاری بحث داوری صحیح و اصولی راه اندازی کنیم.