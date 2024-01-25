برگزاری اعتکاف مادر و کودک در بوشهر

پور محمد مسؤول برگزاری اعتکاف مادر و کودک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این اعتکاف ۱۵۵ مادر و کودک شرکت کرده‌اند

پور محمد افزود: هدف از برگزاری این اعتکاف مادرانی که در جهاد فرزند آروی هستند و امکان حضور در مساجد دیگر را ندارند، فضای فراهم شود که در آسایش کامل بتوانند خلوت و انس با خدا را پیدا کنند.

وی تصریح کرد: در این اعتکاف از مشاوران، متخصصان و مشاورانی استفاده شده است که در زمینه تربیت فرزند، جمعیت و مسائل خانواده برای مادران مسائل را تشریح کنند.

مسؤول برگزاری اعتکاف مادر و کودک اظهار داشت: برای اینکه مادران بتوانند به‌راحتی در برنامه‌های اعتکاف شرکت داشته باشند، برای بچه‌ها برنامه‌های زیادی را در نظر گرفته‌ایم که با مربیان خود بازی‌هایی که به مسائل دینی می‌پردازد، به‌صورت هدفمند و غیرمستقیم با فرزندانی که در اعتکاف شرکت کرده‌اند کار شود.

فیلم: محمد غلامحسینی