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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۴

رییس بنیاد شهید با خانواده «شهید کریمی» دیدار کرد

رییس بنیاد شهید با خانواده «شهید کریمی» دیدار کرد

قم- معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید امور ایثارگران با خانواده شهید «سعید کریمی» از شهدای حمله تروریستی اسراییل به دمشق دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به همراه استاندار قم و مدیر کل بنیاد شهید استان عصر پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید «سعید کریمی» از شهدای حمله تروریستی اسراییل به دمشق گفت: امروز به محضر حانواده معظم این شهید رسیدیم تا سلام رییس جمهور را ابلاغ کنیم.

وی گفت: این روزها به مناسبت رحلت حضرت ام البنین (س) روز مادران شهید و به مناسبت میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام نیز به نام روز پدر نامگذاری شده که این توفیق نصیب ما شد تا در محضر پدر و مادر این شهید باشیم.

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید امور ایثارگران با بیان اینکه به فرموده قرآن کریم شهید زنده است و نزد پروردگار روزی می خورد ابراز کرد: خون پاک شهدای گرانقدر ایران اسلامی و صبر و ایستادگی خانواده های معظم شهدا و ایثارگران موجب شد تا نظام جمهوری اسلامی ایران با عزت و اقتدار مسیر خود را دنبال کند.

قاضی زاده هاشمی افزود: امیدواریم که شهدا دستگیر ما شوند و از خانواده های معظم شهدا نیز درخواست داریم تا ما را از دعای خیر خود محروم نکنند.

وی ادامه داد: امید است با دعای خالصانه پدران، مادران و همسران و فرزندان شهدا بتوانیم خدمت خالصانه ای به مردم داشته باشیم و عاقبت خیری پیش روی ما باشد.

کد مطلب 6004659

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