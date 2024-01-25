به گزارش خبرنگار مهر، رحیم الوند فر امروز پنجشنبه در بازدید از ایستگاه آبیاری تحتفشار سد «ایوشان» در روستای «خلیلان» و از سایت ۱۰ هکتاری کشت باغات در اراضی شیبدار در روستای «خرسدر»، اظهار داشت: هدف از این طرح توسعه بخش کشاورزی و بهرهوری بیشتر در تولید محصولات کشاورزی است که در همین راستا با حمایتهای همهجانبه رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در نظر داریم قریب به ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستای «خلیلان» به آبیاری تحتفشار مجهز کنیم.
وی افزود: این طرح تاکنون پیشرفت فیزیکی خوبی داشته که پیشبینی میشود حدود سه ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
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