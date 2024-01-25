به گزارش خبرنگار مهر، مجید مالمیر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه، ۲۰ کیلومتر راه روستایی با تلاش اداره ساخت راه‌های فرعی و روستایی و پیگیری اداره شهرستان سلسله احداث شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت، عملیات بهسازی محورهای روستایی به طول ۵۰ کیلومتر، روکش آسفالت محور اصلی چهار کیلومتر انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سلسله، بیان کرد: رفع پنج نقطه حادثه‌خیز، خاک‌برداری راه دسترسی محور اصلی با حجم عملیاتی هزار مترمکعب، ۲۰ کیلومتر شانه سازی محورهای مواصلاتی و ۴۰۰ کیلومتر قنو زنی و ایجاد کانال، بخش دیگری از اقدامات شاخص طی ده‌ماهه ۱۴۰۲ در شهرستان سلسله است.

مالمیر، تنقیه و لایروبی ۱۰۰ دستگاه پل در محور اصلی فرعی و روستایی، ۱۷۰ تن لکه‌گیری و چاله گیری، ریزش برداری و پاک‌سازی محورها ۴۵۰ مترمکعب، تیغ‌زنی و تسطیح محورهای روستایی به طول ۶۰ کیلومتر، ایجاد ۱۰ کیلومتر هره خاکی، احداث و بهره‌برداری از پل بزرگ محور روستایی «چم تکله»، نصب نیوجرسی به طول ۷.۵ کیلومترمربع اصلی، جمع‌آوری گاردریل پس از نصب نیوجرسی به طول یک کیلومتر، نصب چراغ چشمک‌زن شش عدد را به‌عنوان بخشی دیگری از اقدامات ده‌ماهه در حوزه راهداری برشمرد.

وی تصریح کرد: ۱۷ کیلومتر خط‌کشی، نصب ۷۰۰ استوانه ایمنی، نصب، به‌روزرسانی و ساماندهی تابلو و علائم ایمنی آسیب‌دیده به تعداد سه هزار و ۸۵۰ عدد، نصب ۳۰۰ عدد چشم‌گربه‌ای، نصب ۴۰۰ عدد سرعت‌کاه، نصب ۷۰۰ تودلی گاردریل، نصب ۶۰ عدد بشکه ایمنی، ۱۰۰ مورد اخطار به متجاوزان حریم راه از دیگر اقدامات شاخص در حوزه ایمنی و حریم است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سلسله، به عملکرد این اداره در حوزه حمل‌ونقل اشاره کرد و افزود: در این مدت، کنترل دروازه‌ای ۱۵۰ مورد انواع ناوگان حمل‌ونقل کالا، ۵۰ گشت مشترک با پلیس و ۵۰ دستگاه ناوگان متخلف به کمیسیون‌های مربوط معرفی شده است.