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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۱۱

رییس بنیاد شهید امور ایثارگران:

ایثارگری خانواده های شهدا موجب پایداری نظام اسلامی شد

ایثارگری خانواده های شهدا موجب پایداری نظام اسلامی شد

قم- رییس بنیاد شهید امور ایثارگران گفت: خانواده های شهدا سینه خود را در برابر دشمن متجاوز سپر کردند و همین شهادت ها موجب شد تا نظام اسلامی و انقلاب پایدار بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عصر پنجشنبه در مراسم سومین روز شهادت سردار شهید آقازاده گفت: خانواده های شهدا عزیزترین های خود را تقدیم اسلام و کشور کردند و انسان هایی با شخصیت و ویژگی های ممتازی تربیت کردند که توفیق رسیدن به مقام شهادت را پیدا کردند.

رییس بنیاد شهید امور ایثارگران: با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان آقازاده و کریمی دو شهید قمی حمله هوایی اسراییل به دمشق بیان کرد: اگر ایثارگری ها و صبر پدران و مادران و همسران شهدا نبود، جوانان این مرز و بوم نمی توانستند در برابر دشمن ایستادگی و دلاوری کنند و در مسیر جهاد و شهادت گام بردارند.

وی افزود: هیچ خدمتی نمی تواند جبران ایثار خانواده های معظم شهدا را بکند و قمی ها در این عرصه پرچمدار هستند و گوش به فرمان ولایت از انقلاب اسلامی دفاع می کنند.

قاضی زاده هاشمی با تبریک روز پدر به پدران شهید گفت: پدران شهدا فرزندانشان را در مسیر اسلام تربیت کردند و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون این مسیر ادامه دارد.

رییس بنیاد شهید امور ایثارگران: افزود: خانواده های شهدا در دوران دفاع مقدس سینه خود را در برابر دشمن متجاوز سپر کردند و همین شهادت ها موجب شد تا نظام اسلامی و انقلاب سرپا بماند.

کد مطلب 6004677

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    نظرات

    • حسن IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آقای قاضی زاده اینو مردم بهتر میدانند ولی بنیاد برای خانواده شهیدو جانباز چه کرد

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