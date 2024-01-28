«مصطفی زمانیان» رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به «شیوه‌های نوین حکمرانی» با عطف به نظریه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: تحول در ساختارهای حکمرانی و به عبارت دیگر حکمرانی نوین، اساساً بر دو راهبرد و جهت‌گیری جدی، یکی مردمی‌سازی و دیگری هوشمندسازی، قابل تعریف است.

وی در ادامه با اشاره به راهبرد «مردمی‌سازی» گفت: ادبیات سیاست‌گذاری در دنیا امروز به این سمت حرکت کرده که هر چه قدرت حاکمیت در به میدان‌آوردن مردم و دادن مسؤولیت و نقش‌های جدی به آن‌ها بیشتر شود، شاخص ثبات حکمرانی و اعتماد به حاکمیت در آن کشور، بالاتر می‌رود.

زمانیان افزود: امروز، یکی از شاخص‌های جدی ارزیابی ساختارهای حکمرانی در کشورهای مختلف، میزان «فرصت‌های واقعی» است که حاکمیت برای مردم در جهت نقش‌آفرینی و حضور در عرصه‌های مختلف در نظر می‌گیرد که این موضوع، بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است.

زمانیان با اشاره به «هوشمندسازی» به عنوان دیگر راهبرد حکمرانی گفت: ابزار و زیرساخت‌های فناوری حکمرانی مبتنی بر داده، این فرصت را برای حاکمیت فراهم کرده که بتواند «حکمرانی هوشمند» داشته باشد. این در حالی است که جریان‌های رقیب، شرکت‌های بزرگ و استارتاپ‌های قدرت‌مند و گسترده در غیاب این هوشمندسازی، نبض اساسی جامعه را در دست می‌گیرند و دلیلش، تسلط آن‌ها بر داده‌ها است.

در تلاقی مردمی‌سازی و هوشمندسازی، بسیاری از ساختارهای دولتی دلیل وجودی خود را از دست می‌دهند

وی گفت: در تلاقی مردمی‌سازی و هوشمندسازی، بسیاری از ساختارها و سازمان‌های دولتی تعریف دیگری پیدا کرده و مأموریت‌های تازه‌ای می‌یابند؛ حتی بسیاری از ساختارهای دولتی دلیل وجودی خود را از دست می‌دهند و جای خود را به پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد قدرت‌مند می‌دهند که سرمایه اجتماعی بالایی داشته و با تطبیق خود با شرایط روز، سطح رضایت در جامعه را بالا می‌برند.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با اشاره به جریان فناوری در کشور، تاکید کرد: امروز به برکت روندهایی که با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و همت دولت‌مردان در ادوار مختلف در کشور به وجود آمده، جریان فناوری در کشور به روز است و در رقابت‌های جهانی، حرف برای گفتن دارد؛ استارتاپ‌ها یکی از نمونه‌های تحول مبتنی بر فناوری در کشورمان هستند.