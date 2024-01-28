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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۰

در گفت‌وگو با مهر؛

زمانیان: شاخص ثبات حکمرانی «واگذاری مسوولیت‌های جدی به مردم» است

زمانیان: شاخص ثبات حکمرانی «واگذاری مسوولیت‌های جدی به مردم» است

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری گفت: هر چه قدرت حاکمیت در به میدان‌آوردن مردم و دادن مسوولیت‌ و نقش‌های جدی به آن‌ها بیشتر شود، شاخص ثبات حکمرانی بالاتر می‌رود.

«مصطفی زمانیان» رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به «شیوه‌های نوین حکمرانی» با عطف به نظریه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: تحول در ساختارهای حکمرانی و به عبارت دیگر حکمرانی نوین، اساساً بر دو راهبرد و جهت‌گیری جدی، یکی مردمی‌سازی و دیگری هوشمندسازی، قابل تعریف است.

وی در ادامه با اشاره به راهبرد «مردمی‌سازی» گفت: ادبیات سیاست‌گذاری در دنیا امروز به این سمت حرکت کرده که هر چه قدرت حاکمیت در به میدان‌آوردن مردم و دادن مسؤولیت و نقش‌های جدی به آن‌ها بیشتر شود، شاخص ثبات حکمرانی و اعتماد به حاکمیت در آن کشور، بالاتر می‌رود.

زمانیان افزود: امروز، یکی از شاخص‌های جدی ارزیابی ساختارهای حکمرانی در کشورهای مختلف، میزان «فرصت‌های واقعی» است که حاکمیت برای مردم در جهت نقش‌آفرینی و حضور در عرصه‌های مختلف در نظر می‌گیرد که این موضوع، بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است.

زمانیان با اشاره به «هوشمندسازی» به عنوان دیگر راهبرد حکمرانی گفت: ابزار و زیرساخت‌های فناوری حکمرانی مبتنی بر داده، این فرصت را برای حاکمیت فراهم کرده که بتواند «حکمرانی هوشمند» داشته باشد. این در حالی است که جریان‌های رقیب، شرکت‌های بزرگ و استارتاپ‌های قدرت‌مند و گسترده در غیاب این هوشمندسازی، نبض اساسی جامعه را در دست می‌گیرند و دلیلش، تسلط آن‌ها بر داده‌ها است.

در تلاقی مردمی‌سازی و هوشمندسازی، بسیاری از ساختارهای دولتی دلیل وجودی خود را از دست می‌دهند

وی گفت: در تلاقی مردمی‌سازی و هوشمندسازی، بسیاری از ساختارها و سازمان‌های دولتی تعریف دیگری پیدا کرده و مأموریت‌های تازه‌ای می‌یابند؛ حتی بسیاری از ساختارهای دولتی دلیل وجودی خود را از دست می‌دهند و جای خود را به پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد قدرت‌مند می‌دهند که سرمایه اجتماعی بالایی داشته و با تطبیق خود با شرایط روز، سطح رضایت در جامعه را بالا می‌برند.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با اشاره به جریان فناوری در کشور، تاکید کرد: امروز به برکت روندهایی که با تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و همت دولت‌مردان در ادوار مختلف در کشور به وجود آمده، جریان فناوری در کشور به روز است و در رقابت‌های جهانی، حرف برای گفتن دارد؛ استارتاپ‌ها یکی از نمونه‌های تحول مبتنی بر فناوری در کشورمان هستند.

کد مطلب 6005220
رامین عبداله شاهی

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