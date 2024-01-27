هدف بررسی و رفع مشکلات شورای اسلامی شهر و روستا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری جمعه شب برای اولین بار در جمع شورای اسلامی شهر و روستا شهرستانهای میناب، بشاگرد، توکهور و هشبندی، سندرک، بندزرک، گرگان، تیاب، بخش مرکزی و شهرداران اظهار داشت: در آستانه انتخابات قرار داریم و سعی کنیم، در پای صندوق های رای مشارکت حداکثری داشته باشیم که دشمنان نظام چشم به دنبال این انتخابات دارند، اقتدار نظام مشارکت مردم در انتخابات است.

دبیری افزود: در شورای عالی استان ها پیگیر پنج درصدی بودجه شورای مراکز استان ها برای شوراهای فرادستی هستیم. بتوانیم از ظرفیت شورای عالی استان ها و مجلس شورای اسلامی استفاده کنیم برای رفع مشکلات شهرستانها در خصوص بودجه ارزش افزوده و برنامه پنج ساله بتوانیم اجرایی کنیم.

مجید سلحشور معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب گفت: کارهای بزرگی در این نظام و دولت سیزدهم صورت گرفته که بایستی قدردان باشیم. شورای عالی استان ها ظرفیت‌های خوبی دارد که می تواند در جهت رفع مشکلات مناطق شهرستان میناب و توابع پیگیری و مصوب کنید.

غلام کمالی نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استان ها گفت: برای اولین بار بعداز ۲۰ سال رئیس شورای عالی استان ها در جمع شورای اسلامی شهر و روستا شهرستان های میناب حضور داشته تا مسائل و مشکلات، قوانین را از نزدیک مورد بررسی قرار گرفته شد.

سید موسی هاشم نسب رئیس شورای شهر میناب از حضوررئیس شورای عالی استان ها در میناب تقدیر نمودند و گفت: در شهرستان همکاری و تعامل خوبی وجود دارد که باعث پیشرفت و عمران آبادانی در شهرستان شاهد هستیم.

وی خواستار افزایش بودجه ارزش افزوده به شوراها و شهرداری ها شدند.

شورای و شهردار شهرستان بشاگرد از عدم جاده مناسب در این شهرستان گفت: نبود جاده مناسب و استاندارد باعث نگرانی مردم می باشد و اعتبارات جوابگو این شهرستان نیست.

در پایان هرکدام از شوراها و شهرداران به بیان مشکلات و کمبودها، بررسی مصوبات شورای اسلامی در شورای عالی استان ها شدند.