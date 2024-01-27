احمد ریواده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین روندهای اجرایی انتخابات در استان سمنان بیان کرد: بیش از ۷۰۰ مکان و تجهیزات تبلیغاتی توسط دستگاه‌های اجرایی استان سمنان شناسایی شده و این ظرفیت‌ها در اختیار فرمانداری‌های استان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در هیأت‌های اجرایی نیز بهره گیری از این ظرفیت‌های تبلیغاتی طرح موضوع خواهد شد، افزود: تا روز نوزدهم بهمن ماه که شورای نگهبان اسامی نامزدهای انتخابات خبرگان و مجلس را مشخص می‌کند، فرمانداری‌ها نامزدها و یا نمایندگان آنها را دعوت کرده و نحوه استفاده و زمان بندی از ظرفیت‌های تبلیغاتی مطرح و تعیین می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان همچنین ادامه داد: بعد از تائید و تصویب نحوه و زمان استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی توسط هیأت اجرایی و فرمانداری‌ها با حضور نامزدها و یا نمایندگان شأن، چارت‌های لازم برای تبلیغات در زمان قانونی بسته خواهد شد.

ریواده درباره اینکه این ظرفیت‌های تبلیغاتی آیا رایگان هستند یا باید هزینه‌ای توسط نامزدها پرداخت شود، تاکید کرد: اغلب ظرفیت‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی به صورت رایگان در اختیار هیئت‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در شهرها و روستاها امکاناتی که در اختیار شهرداری و دهیاری‌ها به مثابه ارگان‌های خود درآمد زا قرار دارد، قیمت گذاری کارشناسی شده است، تاکید کرد: مبلغ استفاده از این ظرفیت‌ها که قرار است به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود همزمان با روز بیستم بهمن ماه اعلام می‌گردد.

معاون استاندار سمنان همچنین خواستار رعایت موازین قانونی تبلیغات توسط نامزدهای تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی شد و ابراز کرد: نامزدها از تبلیغات زودهنگام پرهیز کرده و به طرفداران و هواخواهان خود نیز این امر را گوشزد کنند تا روندهای قانونی با همکاری هیأت اجرایی و نامزدها و مردم به خوبی پیش برود.