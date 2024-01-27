طرح لایحه منع خشونت علیه زنان در سیما/ رییس مجلس ما شبیه کسی نیست

سعید ابوطالب کارگردان و طراح برنامه رئالیتی شو «کتاب قانون» درباره این مجموعه که با محور قصه‌هایی در مجلس شورای اسلامی ساخته می‌شود به خبرنگار مهر بیان کرد: چند ماه پیش میثم مرادی مدیر شبکه یک از من دعوت کرد تا مجموعه‌ای را درباره مجلس شورای اسلامی بسازیم و اصل ایده و طرح از آقای مرادی و دوستان شبکه یک است. با این حال ایده اولیه یک کار نمایشی بود و من فکر کردم می‌توان آن را به کار رئالیتی شو تبدیل کرد که هم برای مخاطب جذاب باشد و هم در زمان کم بتوانیم برنامه را تولید کنیم.

وی اضافه کرد: ما برای این مجموعه ۲ بازیگر یعنی فخرالدین صدیق شریف را به عنوان رئیس مجلس و یک بازیگر را به عنوان آبدارچی مجلس دعوت کردیم و بقیه که نقش نمایندگان مجلس را دارند افرادی عادی و معمولی هستند. اینها هر یک مشاغل مختلفی در دانشگاه، در خیابان، دادگاه و دیگر حوزه‌ها و مکان‌های مختلف دارند. ما با اینها گفت‌وگو کردیم و از آنها پرسیدیم که فکر می‌کنند، می‌توانند نماینده مجلس باشند؟ یا تمایلی برای نماینده شدن دارند یا خیر؟ و در صورت تمایل فکر می‌کنند مشکل کشور چیست؟ کسانی را که مایل بودند به برنامه دعوت کردیم و ضبط برنامه که لوکیشن آن در مجلس مشروطه است، انجام شد.

ابوطالب درباره روند این مجموعه که علی رغم وجود بازیگر اما رئالیتی شو نامیده می‌شود نیز توضیح داد: این افراد در چند کمیسیون هستند و به برخی از مسائل رأی می‌دهند یا برعکس رأی نمی‌دهند. برای برخی درخواست تحقیق و تفحص داشته‌اند و یا وزیری را استیضاح کرده‌اند و از این حیث برنامه رئالیتی شو است. امیدوارم این مجموعه جذاب باشد چون برای خودمان خیلی جذاب بود و این آدم‌هایی که می‌بینیم دعوا می‌کنند، با تمام وجود برای آنچه که فکر می‌کنند درست است، می‌جنگند.



این کارگردان درباره موضوع این برنامه و خط قرمزی بودن آن عنوان کرد: تا حدودی به خطوط قرمز رسانه نزدیک شده ایم. برخی از موضوعات در اینجا مطرح می‌شود که شاید کمتر مورد بحث قرار گرفته است یا ما معمولاً بحث‌هایی را که در کمیسیون‌های مجلس مطرح می‌شود نمی بی نم ولی اینجا می‌بینیم. مثلاً ۲ نماینده داریم که اعتبارنامه آنها توسط خود نماینده‌ها تأیید نمی‌شود و همه اینها را اینجا داریم، می‌بینیم. اینها نماینده نیستند و چون متن ندارند همه دغدغه‌هایشان را می‌گویند از آلودگی هوا تا قیمت بنزین، کیفیت خودرو، حتی لایحه‌ای که در یکی از کمیسیون‌ها تحت عنوان لایحه منع خشونت علیه زنان مطرح شد.

وی اضافه کرد: مدیران سازمان ملاحظاتی دارند که ما در شبکه نمایش خانگی نداریم اما ساحت تلویزیون با شبکه خانگی فرق دارد با این حال امیدوارم با سعه صدر با آن برخورد شود کما اینکه تا الان این چنین بوده است.

ابوطالب در پایان درباره انتخاب صدیق شریف به عنوان رئیس مجلس تصریح کرد: هدف ما این بود که از همه ما به ازاها به دور باشد نه دیالوگ‌هایش و نه ظاهرش قرار نبود به کسی شبیه باشد بلکه می‌خواستم کاملاً خودش باشد. او حتی از من متن خواست ولی گفتم متن‌هایی کلی می‌دهم اما می‌خواهم خودت وارد این فضا شوی و فکر کن رئیس مجلس هستی.