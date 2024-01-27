پیش بینی کاهش محسوس دما و یخبندان در استان البرز

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آب و هوای استان البرز با محوریت کرج گفت: مطابق با هشدار سطح نارنجی، تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از گذر سامانه تندری طی امروز از منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن رگبار باران و برف، بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید، کولاک موقت برف در ارتفاعات، سقوط بهمن و ریزش سنگ مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه از فردا یکشنبه تا پایان هفته روند کاهش محسوس دما و یخبندان در کل استان البرز پیش بینی می‌شود و موج بعدی بارش‌ها از اواخر وقت سه شنبه تا جمعه خواهد بود، عنوان کرد: امروز شنبه آسمان ابری و مه آلود همراه با رگبار و رعد و برف در بعضی ساعات، رگبار برف در پاره‌ای نقاط، کولاک برف در بعضی ساعات و مه آلودگی همراه با یخبندان است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز بیان کرد: فردا یکشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه آلودگی، به تدریج وزش باد و یخبندان تا انتهای هفته، دوشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه آلودگی در صبح و یخبندان فراگیر در استان و سه شنبه نیز آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با مه آلودگی در صبح، یخبندان و بارش برف از اواخر وقت است.

بهاروند با اشاره به اینکه در جاده‌های استان با محوریت چالوس و طالقان مخاطره رگبار، کولاک و انباشت برف، یخبندان و کاهش محسوس دمای کمینه وجود دارد، سقوط بهمن و ریزش سنگ و لغزندگی و کاهش میدان دید در سطح جاده‌ها و معابر کوهستانی را اثر این مخاطره برشمرد و افزود: مسافران از تردد در جاده‌های کوهستانی خودداری کنند.