برپایی اعتکاف رجبیه در مساجد مختلف تانزانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام البیض ماه رجب المرجب، صدها جوان پرشور شیعه در مساجد شهرهای مختلف تانزانیا از جمله شهرهای دارالسلام، تانگا، موشی، کغوما، اکویریری در مراسم معنوی اعتکاف رجبیه شرکت کردند.

این مراسم در مساجد گوناگون تانزانیا از جمله مسجد الغدیر و مسجد امام علی (ع)، مسجد حجت العصر (عج) و … با کمک خیرین، نیکوکاران، نهادها و جمعیت‌های مذهبی برگزار شد و طی آن جوانان متدین پیرو مکتب اهل بیت (ع) و شیعیان تانزانیا به تمرین بندگی و خودسازی پرداختند.

برگزاری دعا و مناجات، سخنرانی و تشکیل حلقه‌های معرفتی، عزاداری برای حضرت زینب کبری (س) و شهدای کربلا بخشی از برنامه‌های اعتکاف رجبیه در مساجد تانزانیا است.

روز جمعه، ۶ بهمن همزمان با برگزاری نماز جمعه، معارفی، رایزن فرهنگی ایران در تانزانیا با حضور در جمع معتکفان مسجد الغدیر، بعد از نماز جمعه، در سخنانی این عبادت را فرصتی برای تفکر و خودسازی جوانان دانست که در دنیای پرهیاهوی امروز به دنبال زندگی همراه با معنویت هستند.

وی بیان کرد: اعتکاف، عبادتی است که در آن فرصت بسیاری از مهمترین عبادت‌ها از جمله دعا، نماز، روزه و تفکر فراهم است و به همین جهت است که در روایات ما ثواب آن معادل حج و عمره دانسته شده است و در قرآن خداوند متعال به دو پیامبرش اسماعیل و ابراهیم (علیهما السلام) فرمان می‌دهد که خانه‌اش را برای معتکفان پاکیزه و تطهیر کنند که بیانگر مقام معنوی معتکفان نزد خداوند است.

سپس حجت‌الاسلام شیخ حمید جلاله، رئیس جمعیت شیعیان تانزانیا که حلقه‌ای با عنوان «الشیعه و التشیع» در ایام اعتکاف داشت، به ایراد سخنرانی پرداخت و بعد از بیان مواضعی از مواضع حقه شیعه، بیان کرد که علیرغم اینکه بر اساس اسناد متعدد، تشیع اولین مذهب اسلامی است، برخی دشمنان به شیعیان تهمت می‌زنند که این مکتب اختراع ایرانی‌ها است. البته ایرانی‌ها نقش غیر قابل انکاری در تعمیق اسلام اعم از شیعه و سنی داشته‌اند و همه کتب اصلی شیعیان و اهل سنت توسط ایرانیان نگارش شده است، ولی همان‌ها بیان کرده‌اند که ائمه بعد از پیامبر گرامی اسلام، دوازده نفر و همگی از قریش و نه ایرانی هستند.

در این مراسم به همه معتکفان کتاب آشنایی با احکام نماز و وضو به زبان سواحیلی از طرف رایزنی اهدا شد. همچنین به اساتید شرکت کننده یک جلد کلام الله مجید به همراه رساله احکام روزه و نماز مقام معظم رهبری به زبان سواحیلی اهدا شد.