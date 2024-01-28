۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۳

دو گزینه برای انتخاب عضو پنجم هیات مدیره استقلال مشخص شدند

باشگاه استقلال تهران که یک عضو کمتر در هیأت مدیره دارد به دنبال این است با برگزاری مجمع عمومی نفر پنجم را انتخاب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال تهران ۱۶ دی ماه بود که با برگزاری مجمع عمومی علی آقامحمدی را به عنوان عضو جدید هیأت مدیره خود معرفی کرد. با توجه به جایگاه وی اعضای هیأت مدیره قصد دارند بار دیگر آقامحمدی را به عنوان رییس انتخاب کنند. درحال حاضر مهدی افضلی در سمت رییس هیأت مدیره این باشگاه حضور دارد.

با پیگیری‌های خبرنگار مهر مشخص شد مجمع عمومی آبی‌های پایتخت به زودی برای انتخاب نفر پنجم هیأت مدیره برگزار خواهد شد. محمدجواد ایروانی یا سید کاظم میرولد دو گزینه برای تکمیل شدن هیأت مدیره استقلال هستند.

