بیانیه باشگاه استقلال در خصوص نقل و انتقالات زمستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، مذاکرات مدیرعامل این باشگاه با باشگاههای بازیکنانی که نام شأن در فهرست گزینههای مورد نظر کادر فنی قرار دارد، در حال انجام است و باشگاه تلاش میکند گزینههای مدنظر جواد نکونام را از طریق مذاکره با باشگاههای لیگ برتری به خدمت بگیرد.
ضمن قدردانی صمیمانه از صبوری و همراهی هواداران که همیشه در سختترین شرایط حامی باشگاه و تیم محبوب خود بودند و هستند، از هواداران فهیم استقلال تقاضا میشود تا قبل از اعلام رسمی باشگاه، از طرح نام گزینههای مدنظر استقلال که به شکل هدفمند در فضای مجازی اعلام میشود تا باشگاه تحت فشار قرار بگیرد، پرهیز کنند چرا که همین گمانه زنیها، نتیجه معکوس میدهد و باعث بالا رفتن سطح توقع باشگاههای طرف مذاکره و بالا رفتن قیمت بازیکن و کاهش شانس موفقیت باشگاه استقلال در مذاکره میشود.
همه با هم متحد و همدل، در راه تقویت استقلال گام برمی داریم.
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