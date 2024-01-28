«هونگ سونگ هو» در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد روند پیگیری اردوی تیم ملی تیروکمان در بخش ریکرو تا زمان اعزام به رقابت های انتخابی المپیک (ترکیه)، ارزیابی خود از وضعیت اردونشینان و همچنین نتیجه گیری در این رقابت ها توضیح داد.

وی با بیان اینکه از زمان برگزاری انتخابی تیم ملی (آبان) اردوی آماده سازی تیم ملی به صورت مستمر تا به امروز ادامه داشته است، گفت: این روند تا زمان اعزام به محل برگزاری مسابقات انتخابی المپیک در ترکیه (خرداد ۱۴۰۳) به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. در واقع تعطیلی اردو نداریم. کمانداران بدون وقفه تمرین می کنند.

سرمربی تیم ملی تیروکمان در مورد تعداد اردونشینان و برنامه تمرینی خود گفت: با حضور ۶ نفر در بخش بانوان و ۵ نفر در بخش مردان تمرینات مان را دنبال می کنیم. فعلا روی ارتقا قدرت بدنی و قدرت فنی اردونشینان تمرکز داریم. به همین منظور بخش قابل توجهی از تمرینات به بدنسازی عمومی و بدنسازی فنی اختصاص دارد.

سونگ هو اشاره ای به روند تمرینات تا زمان حضور در انتخابی المپیک داشت و گفت: اردوی داخلی که قطع نمی شود اما در این فاصله در دو رویداد و یک اردوی برون مرزی هم شرکت می کنیم. اول در مرحله نخست جام جهانی در شانگهای چین شرکت می کنیم. سپس از آنجا راهی کره جنوبی می شویم تا یک مرحله اردوی برپا کنیم و بلافاصله در مرحله دوم کاپ آسیا شرکت می کنیم.

وی افزود: برای هر یک از برنامه های برون مرزی چهار نفر در هر بخش مردان و بانوان در ترکیب تیم اعزامی خواهیم داشت. البته مرحله نخست رقابت های کاپ آسیا (بغداد) را هم داشتیم اما با توجه به اینکه هدف نهایی نتیجه گیری از مسابقات انتخابی المپیک است، ترجیح دادیم رقابت هایی را در برنامه داشته باشیم که از حیث سطح برگزاری به این مسابقات (گزینشی المپیک) نزدیک تر باشند.

سرمربی کره ای تیم ملی تیروکمان ارزیابی کلی خود از وضعیت فعلی کمانداران نیز خاطرنشان کرد: تغییرات در روند تمرینی و پیشرفت کمانداران شاید برای هر کسی ملموس نباشد اما واقعیت این است که از وقتی به ایران آمده ام، کمانداران مسابقه به مسابقه رکورد جدیدی از خود به جا می گذارند. پیشرفت میان کمانداران را روز به روز می بینم.

سونگ هو همچنین در مورد پیش بینی خود از نتیجه ای که تیم ملی ریکرو ایران می تواند از حضور د رمسابقات گزینشی المپیک بگیرد، گفت: در واقع تیروکمان ایران باید در تایلند کسب سهمیه می کرد اما به خاطر یک تیر این سهمیه به ما نرسید و کماندارمان آن را دو دستی تقدیم رقیب کرد. به همان اندازه که آنجا (تایلند) به کسب سهمیه نزدیک بودیم، در گزینشی ترکیه هم نزدیک خواهیم بود.

وی تاکید کرد: هدف ما این است که طلسم شکنی کنیم و برای نخستین بار برای المپیک سهمیه تیمی بگیریم. البته این پیش بینی را برای بخش مردان داریم. در بخش بانوان هم روی سهمیه انفرادی (یک سهمیه) حساب کرده ایم.

سرمربی کره ای تیم ملی تیروکمان گفت: خود و تیمم را به این هدف خیلی دور نمی بینیم. البته هنوز چهار پنج ماه تا مسابقات باقی مانده است و شرایط پیشرفت کماندارن در این مدت و همچنین عملکرد آنها در مسابقات و شرایط خود مسابقات هم مهم است اما امروز اصلا از هدف مان دور نیستیم.