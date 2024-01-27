محموله قاچاق در رودخانه اروند توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار لطفعلی پاکباز بیان کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود و خروج هرگونه قاچاق به داخل کشور، مأموران پایگاه دریابانی آبادان مستقر در پاسگاه شناوری دهانه اروند موفق شدند یک فروند شناور تجاری حامل بار قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در بازدید از شناور توقیف شده، تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۰ قوطی ویتامین سی، ۹ هزار و ۱۲۰ قوطی انرژی‌زا و مقدار ۱۱ هزار و ۲۰۰ متر پارچه کشف و ضبط شد.

سردار پاکباز با اشاره به دستگیری سه متهم گفت: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۳۴ میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قانونی تحویل داده شدند.