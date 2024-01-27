۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۳۶

فرمانده مرزبانی خوزستان:

محموله قاچاق در رودخانه اروند توقیف شد

آبادان- فرمانده مرزبانی خوزستان از توقیف یک فروند شناور لنج تجاری متخلف در اروند و کشف کالای خارج از اظهارنامه گمرکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار لطفعلی پاکباز بیان کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود و خروج هرگونه قاچاق به داخل کشور، مأموران پایگاه دریابانی آبادان مستقر در پاسگاه شناوری دهانه اروند موفق شدند یک فروند شناور تجاری حامل بار قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در بازدید از شناور توقیف شده، تعداد ۱۲ هزار و ۴۸۰ قوطی ویتامین سی، ۹ هزار و ۱۲۰ قوطی انرژی‌زا و مقدار ۱۱ هزار و ۲۰۰ متر پارچه کشف و ضبط شد.

سردار پاکباز با اشاره به دستگیری سه متهم گفت: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۳۴ میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قانونی تحویل داده شدند.

    • امیرخان IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      کالایی که هنوز وارد کشور نشده،چطوری قاچاق،هست آیا جنابان مرزبان تعریف ماده ۱۱۳قاجاق کالا را مطالعه فرموده اند؟؟ شاید صاحب کالا مقصدش بندر ماهشهر یا خرمشهر یا امام ره،بوده؟؟ شاید اونجا تو گمرک قصد اظهار کالا را داشتع،که دراینصورت حتی اگه کالا ممنوع الورود باشد،صاحب کالا می تونست کالا را مرجوع کند،
      • ارسام IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
        بحث مصادره اموال و نشکستن تحریم ها هست ، شما برو کارگری بیل و کلنگی پولت به کارتت که واریز شد مالیات باید بدی طبق وضعیت موجود

