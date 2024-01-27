بازداشت ۵ شرور در تهرانسر/حمله به پلیس برای فرار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قاسمپور گفت: در تاریخ ششم بهمن ماه امسال خبری مبنی بر حضور اراذل و اوباش در محله تهرانسر تهران و تخریب اموال شهروندان به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع داده شد که در پی آن مأموران در محل حاضر شده و اقدامات خود را آغاز کردند. بررسیهای اولیه حاکی از این بود که این افراد با استفاده از سلاح سرد اقدام به آسیبرساندن به یکی از شهروندان کرده و همچنین موجب رعب وحشت اهالی محل شدهاند.
وی با بیان اینکه این افراد با برهم زدن نظم عمومی باعث ایجاد رعب و وحشت شهروندان شده بودند افزود: مأموران تیم عملیات کلانتری ۱۵۰ تهرانسر بلافاصله پنج متهم را که از اراذل و اوباش سابقه دار بوده و قصد حمله به مأموران با سلاح سرد را داشتند با استفاده از شگردهای پلیسی و قانون بهکارگیری سلاح دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به انجام بازجویی از متهمان دستگیر شده، گفت: متهمان تحت بازجویی قرار گرفتند و در تحقیقات اولیه به جرم خود و اخلال در نظم و امنیت شهروندان با هدف قدرتنمایی اعتراف کردند.
قاسم پور از تشکیل پرونده برای هر پنج متهم دستگیر شده خبر داد و گفت: متهمان به همراه پرونده متشکله و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند. تحقیقات تکمیلی نیز در این خصوص در حال انجام است.
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