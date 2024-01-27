به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست – ۳۳ روز دیگر تا یازدهم اسفند، موعد انتخابات «خبرگان ششم» و «مجلس دوازدهم» زمان باقی است و روز به روز بر حال و هوای انتخاباتی جامعه و کنشگریهای سیاسی - انتخاباتی احزاب و تشکلها افزوده میشود.
در ادامه، برخی اخبار و حواشی سیاسی-انتخاباتی را مرور و زمزمهها و درگوشیهای این حوزه را در قالب یک بسته خبری، ارائه میکنیم. این شما و این پنجمین بخش از سلسله «واگویههای انتخاباتی مهر».
اگر انتخابات نمایشی بود، اصلاحطلبان در این کشور سر کار نمیآمدند
«منوچهر متکی» سخنگوی شورای وحدت در واکنش به راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات و تعابیر تند و رادیکال مطرح شده توسط برخی از عناصر مدعی اصلاحطلبی با بیان اینکه اگر انتخابات نمایشی بود، شما در این کشور سر کار نمیآمدید، گفت: این دوستان ما موقعی که دولت را در دست دارند مخالف نظام و زمانی که در دولت نیستند مخالف دولت میشوند و این رویکرد شایستهای نیست و بنده بنابر رفاقتی که با بسیاری از دوستان اصلاحطلب داریم این مطلب را خیلی صادقانه بیان میکنم. نمایشی بودن یک انتخابات مفاهیم خود را دارد و با چنین تعبیری توهین به مردم و توهین به نظام میکنید و این تعبیر اصلاً درست نیست.
نقشآفرینی یک مجرم امنیتی در تصمیمات انتخاباتی اصلاحطلبان رادیکال!
«مصطفی تاجزاده» بعنوان یک مجرم امنیتی که سردسته عناصر رادیکال مدعی اصلاحطلبی محسوب میشود، طی مطلبی بار دیگر نسخه تحریم انتخابات را برای اصلاحطلبان مشارکتجو تجویز کرده است.
همزمانی مطلب تاجزاده که به لیدر اصلاحطلبان تحریمی و بلندگوی ساختارشکنان تبدیل شده است با بیانیه غیررسمی که برخی مدعیان اصلاحات پیرامون عدم مشارکت در انتخابات پیشرو منتشر کردهاند، به وضوح بیانگر آن است که نقطهنظرات یک مجرم امنیتی در تصمیمات انتخاباتی جماعتی از مدعیان اصلاحطلبی، نقش و مدخلیت دارد.
احتمال ائتلاف برخی اصلاحطلبان با یاران روحانی
«حسین نقاشی» عضو حزب «اتحاد ملت» که در زمره احزاب تحریمطلب جبهه اصلاحات محسوب میشود، اخیراً درخصوص سند راهبرد انتخاباتی اصلاحطلبان که از منظر برخی، مضمون و درونمایهای مشارکتستیزانه دارد، گفته است: اینکه چقدر به متن سند انتخاباتی پایبندی وجود داشته باشد را باید منتظر ماند و دید در زمان انتخابات چه اتفاقی رخ خواهد داد. تصور میکنم تعدادی از احزاب و شخصیتهای سیاسی اصلاحطلب در ائتلاف با حزب اعتدال و توسعه که همراهان آقای روحانی هستند، در انتخابات شرکت میکنند و لیست میدهند، هرچند که موضع این متن این است که چنین اتفاقی رخ ندهد".
«اعتدال و توسعه» تابلوی اجارهای اصلاحطلبان است
«مهدی عربصادق» فعال سیاسی، درباره موقعیت حزب اعتدال و توسعه در انتخابات بعد از ردصلاحیت حسن روحانی، میگوید: اعتدال و توسعه قبل این هم چیزی از خود نداشت و تنها تابلو اجارهای اصلاحطلبان برای بازگشت آنها به قدرت بود. نیروهای این حزب گرایش اصلاحطلبی دارند اما میخواهند خود را در یک قالب و عنوان جدید تعریف کنند.
این فعال سیاسی اظهار کرد: اصلاحطلبان سعی دارند تا از موضوع ردصلاحیتها به نفع خود بهرهبرداری کنند چون سرمایه اجتماعی ندارند و حالا میخواهند همه عوامل ریزش سرمایه اجتماعیشان را گردن نظام بیاندازند و مدعی شوند «ما در صحنه رقابت حضور نداریم چون ردصلاحیت ها برای ما نامزدی باقی نگذاشته است».
فروپاشی جبهه اصلاحات از درون
«حمیدرضا جلاییپور» از فعالان اصلاحطلب و عضو سابق حزب منحله مشارکت، در واکنش به سند راهبرد انتخاباتی اصلاحطلبان گفته است: بند آخر سند فعلی نشان میدهد که اینبار برخلاف سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ احزابی که حامی مشارکتاند، نمیتوانند بدون خروج از جبهه، چنین تصمیمی را عملیاتی کنند. این تصمیم میتواند به شلکردن جبهه از درون بینجامد چون اختلاف راهبردی بین دو جریان جدی درون اصلاحطلبان را دستکم میگیرد و بهجای تلاش برای اینکه اختلافها مدیریت شود، ریسک شلشدن جبهه و آسیبپذیرشدناش بعد از انتخابات را پذیرفته است.
هشدار عضو «اعتماد ملی» به اصلاحطلبان تحریمطلب
«اسماعیل گرامیمقدم» عضو حزب اعتماد ملی در واکنش به غلبه رویکرد تحریمطلبی در راهبرد انتخاباتی اصلاحطلبان میگوید: حتماً احزاب و جریانهایی که نامزد دارند، دست روی دست نخواهند گذاشت زیرا اعتقاد ما بر این است که نهاد انتخابات باید حفظ شود و نباید آن را تضعیف کرد. نهاد انتخابات اگر تضعیف شود، گامهای بعدی جبهه اصلاحات بهویژه در انتخابات آینده ریاستجمهوری قابلتوجیه نخواهد بود. ما زمانی میتوانیم حرف از انتخابات بزنیم که نهاد انتخابات را حفظ کنیم.
تشریح فرآیند تهیه فهرست نهایی شورای ائتلاف
«عبدالحسین روحالامینی» معاون امور استانهای شورای ائتلاف نیرویهای انقلاب اسلامی در تشریح فرآیند تهیه فهرست نهایی شورای ائتلاف در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: اکنون حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر از تهران برای ورود در فرآیند گزینش سراسری شورای ائتلاف، انتخابات شدهاند. ما فرآیند نهایی شدن و رسیدن به نامزد نهایی را ابلاغ کردهایم و در این راستا ۴ گام در کل استانها و شهرستانها تعریف شده است که گام نخست در کل استانها، شهرستانها و در همه حوزههای انتخابیه دعوت به مصاحبه و امتیازبندی است. بعد از مصاحبه و امتیازبندی، ۵ نفر از برگزیدگان به مجامع انتخابیه شهرستان معرفی میشوند و در یک جمع الکترال که متشکل از شورای مرکزی و یک جمع برگزیدهای هستند، برنامههای خود را ارائه میدهند.
روحالامینی تصریح کرد: بعد از این ارزیابیها، مجمع انتخاباتی استان با ترکیبی از شورای مرکزی شهرستانها و شخصیتها، با یک نصاب جمعیتی، تشکیل میشود و در این مجمع بصورت مخفی رأیگیری میشود. اگر کسانی که داوطلب بودند دوسومرأی آن مجامع را کسب کنند، ما آنها را تنفیذ و به وزارت کشور برای استفاده از نام و نشان ائتلاف در انتخابات معرفی میکنیم.
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