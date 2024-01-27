به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور، تشدید فعالیت سامانه بارشی و بارش باران و برف و وزش باد از روز شنبه تا دوشنبه شمال و شرق خوزستان، ارتفاعات در زنجان، قزوین، البرز و تهران، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال غرب فارس، شمال ایلام، کرمانشاه، غرب کردستان، جنوب آذربایجان غربی را در بر میگیرد.
یکشنبه مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات در شرق تهران، سمنان و دوشنبه غرب گیلان با این بارشها همراه خواهند شد.
اختلال در ناوگان حمل و نقل جادهای، ریلی و هوایی، یخزدگی و لغزندگی زمین در گردنههای کوهستانی به سبب بارش برف، انسداد گردنههای مسیرهای برفگیر، کاهش دید، بهمن، کولاک برف، سیلابی شدن مسیلها، آبگرفتگی معابر و احتمال قطعی برق در نواحی روستایی در نقاط سردسیر از مخاطرات این سامانه اعلام شده است.
سازمان هواشناسی به پرهیز از سفرهای غیر ضروری به ویژه در گردنههای برف گیر و مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی در مناطق سردسیر، عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانهها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها و مسیلها، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی و جابجایی عشایر، پرهیز از فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها و آمادگی راهداری جهت برفروبی در گردنهها و نقاط سردسیر و صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی توصیه کرده است.
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