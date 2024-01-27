تنش آبی در استان قزوین جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اعلایی در جلسه کارگروه پیگیری رفع تنشهای آبی استان، تصریح کرد: دشت قزوین به دلیل خشکسالیهای سنواتی که منجر به منفی شدن تراز دشت شده با مشکلاتی روبهرو شده که در دو مورد این مشکلات بیشتر خود را نشان میدهد، یکی پایین رفتن سطح آب در چاهها و تعمیق منابع قابل دسترس آب و دیگری مسئله فرونشست زمین که گزارشها نشان میدهد در برخی از مناطق مثل شهرستان بوئین زهرا وضعیت خوبی نداریم.
استاندار قزوین اظهار کرد: همه ارکان حیات از جمله تولید غذا، سلامت و بهداشت به آب وابسته است، از سوی دیگر موضوعاتی مثل فرونشست تبعات سنگینی دارد، براساس آمار کارشناسی شده، برخی از مناطق استان در فرونشست زمین جزو نقاط پرمسئله و اولویتدار کشور است که باید برای آن تدابیر ویژهتری داشته باشیم.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص احیای دشت قزوین، بیان کرد: در برنامهریزیهای صورت گرفته سال گذشته اقدامات میان مدت و بلند مدتی در حوزه احیای دشت قزوین با تمرکز بر آب تعریف شده است که یکی از این اقدامات ایجاد بازار آب است.
اعلایی یادآور شد: نصب کنتورهای هوشمند چاهها، اصلاح الگوی کشت و برنامهریزی برای مدیریت بزرگترین بهرهبرداران آب (بخش کشاورزی) از جمله مواردی است که در دستور کار استان قرار داشته است.
وی خاطرنشان کرد: رسالت بزرگ مدیریت منابع آب در حوزه بهره برداری برعهده بخش کشاورزی است، بیش از ۸۰ درصد منابع آب استان در بخش کشاورزی مصرف میشود، اگر بهرهوری در این بخش افزایش پیدا کند قطعاً ما شاهد وضعیت بهتری در زمینه مصرف منابع آب در استان خواهیم بود.
استاندار قزوین اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که میتواند در این زمینه مورد پیگیری قرار بگیرد برخورد با چاههای غیرمجاز است، اقدامات سال گذشته استان در حوزهی شناسایی و برخورد با چاههای غیرمجاز اقدامات قابل قبولی بوده است، لازم است این روند با عزم جدی تری توسط دستگاههای ذی ربط پیگیری شود.
استاندار با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای مردمی در زمینه بهینه سازی مصرف گفت: هم در مقوله فرهنگ سازی مصرف آب و هم در مقوله نظارت بر استفاده بهینه از منابع موجود و شناسایی سوءاستفادههای غیر مجاز از این منابع میتوان از ظرفیتهای مردمی استفاده کرد، در این زمینه اگر برنامه ریزی دقیقی بین بخشهای مختلف اتفاق بیفتد ما میتوانیم به یک الگوی مناسب برای ارائه به سطوح ملی دست پیدا کنیم.
اعلایی گفت: باید نقشه کاملی از میزان مصرف آب در بخشهای مختلف داشته باشیم و بر همین اساس روی نقاط پرمصرف تمرکز کنیم، به عنوان مثال بررسیهای مقدماتی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از آب در زمینه ایجاد فضاهای سبز و کاشت چمن استفاده میشود، در این زمینه باید مطالعه دقیقی انجام بشود تا روشهای نوین جایگزین روشهای فعلی که به شدت مصرف آب بالایی دارند بشود.
اعلایی همچنین با اشاره به مسئله فرونشست زمین در شهرستان بوئین زهرا، یادآور شد: باید نگاه ویژه ای به این منطقه داشت، شرکت آب منطقهای، جهاد کشاورزی و معاونت عمرانی استانداری باید موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند، نگرانی در این شهرستان جدی است و پیگیری هر گونه اقدام لازم ضروری است.
وی در پایان تاکید کرد: مردم باید نسبت به مصرف بهینه آب دقت کافی را داشته باشند، همه ما در خصوص آیندگان خود مسئول هستیم و باید در این زمینه همکاری لازم بین همه ارکان جامعه شکل بگیرد، بدون شک در شرایط فعلی و با توجه به گرم شدن زمین، تغییرات اقلیمی و کاهش بارشها، حاکمیت به تنهایی نمیتواند مشکلات مربوط به آب را حل کند، در این زمینه نیاز است مردم هم با بهینه کردن مصارف خود همراهی لازم را داشته باشند.
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