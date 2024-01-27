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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۸

برلین:

مسوولیت جنایات سربازان آلمانی در محاصره لنینگراد را می‌پذیریم

مسوولیت جنایات سربازان آلمانی در محاصره لنینگراد را می‌پذیریم

وزارت خارجه آلمان امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: برلین مسوولیت تاریخی جنایات سربازان آلمانی در محاصره لنینگراد را می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه آلمان امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که برلین مسوولیت تاریخی جنایاتی که سربازان آلمانی در جریان محاصره لنینگراد مرتکب شدند را می پذیرد.

در بیانیه صادره از سوی برلین در این خصوص آمده است: آلمان متعهد به حفظ یاد وحشت ناشی از جنایت‌ های جنگی در جنگ جهانی دوم است و مسوولیت تاریخی خود را در قبال جنایت‌ های ورماخت آلمان در لنینگراد به عهده می‌ گیرد.

وزارت امور خارجه آلمان اشاره کرد که مقامات این کشور به نشانه آشتی و زنده نگه داشتن آن رویداد، از نوسازی بیمارستان در سن پترزبورگ حمایت مالی می کند؛ جایی که بسیاری از بازماندگان محاصره در آن درمان می شوند.

بیانیه مذکور افزود: آلمان به مسوولیت تاریخی خود پایبند است و به این اقدامات ادامه می‌ دهد.

«ولادیمیر پوتین» رییس جمهور روسیه روز گذشته اعلام کرده بود که نسل افرادی که نازیسم را در جنگ جهانی دوم شکست دادند و کسانی که از محاصره لنینگراد جان سالم به در بردند، همیشه الگوی اخلاقی برای شهروندان روسیه خواهند بود.

کد مطلب 6006192

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