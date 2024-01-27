برگزاری جشن تکلیف برای ۴ هزار دانش آموز مشهدی به صورت رایگان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شوشتری ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: کمیته امداد یار و همراه همیشگی آموزش و پرورش بوده و در راه تعالی آموزش و پرورش که از تأثیر گذارترین عرصه‌های تعلیم و تربیت و پیشرفت است همیشه تأثیر گذار و همراه است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: امسال افزایش سرانه اعزام دانش آموزان و همکاران فرهنگی را به اردوی معنوی راهیان نور داشته‌ایم، تاکنون با ۳۷ دستگاه اتوبوس و قطار ۳ هزار دانش آموز و ۲۰۰۰ فرهنگی به راهیان نور اعزام شده‌اند که در خصوص دانش آموزان انتظار رسیدن این ظرفیت به ۶ هزار دانش آموز را داریم، همچنین تعداد فرهنگیان اعزامی ما در سال گذشته ۲۰۰ همکار فرهنگی بوده‌اند که امسال این رقم ۱۰ برابر شده است.

وی همچنین به افزایش ۳ برابری ثبت نام اعتکاف امسال نیز اشاره کرد و گفت: این افزایش آمار تا ۵ برابر سال گذشته نیز پیش بینی می‌شود چرا که گزارش کامل باید از سامانه ثبت نام آموزش و پرورش و امور مساجد تجمیع شود.

شوشتری بیان کرد: در حال حاضر ۴۲ هزار دانش آموز معتکف در استان داریم که بیش از نیمی از ۸۰ هزار نفر معتکف سراسر استان است و این شور و شوق نسل نوجوان ما را نشان می‌دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین به حضور ۱۵ هزار دانش آموز در رویداد میدان ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: این دانش آموزان در طرح بزرگ میدان ۱۴ صفر ۲ در ۸ هزار و ۴۰۰ مدرسه به تبیین انتخابات مشغول هستند، ۵ هزار دانش آموز خبرنگار پانا در حال حاضر در حال دوره دیدن برای روایت انتخابات اسفند ۱۴۰۲ هستند. آنها ناظران رسمی دانش آموزی صندوق‌های رأی هستند.

وی از برگزاری جشن تکلیف برای ۴ هزار دانش آموز حاشیه شهر به صورت رایگان با کمک آستان قدس رضوی در حرم مطهر و مدارس خبر داد.

شوشتری از نتیجه دادن طرح موقوفه قرآن، عترت و نماز را که از سال‌ها پیش با مشارکت ۲۰۰ هزار نفر شروع شده بود، خبر داد و گفت: این موقوفه در حال حاضر به سوددهی و نتیجه رسیده و میلیاردها تومان سرمایه آن است و اکنون ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه نقدی به دست آمده از آن به حساب مشترک مابین اوقاف و آموزش و پرورش واریز شده تا در مناطق استان فقط برای رشد قرآن و عترت تخصیص داده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی یادآوری کرد: تجهیز اردوگاه‌ها به لوازم بازی از دیگر اقدامات آموزش و پرورش استان در چند ماهه اخیر بوده است.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی و نوسازی مدارس گفت: طرح سه شنبه‌های امید که هر سه شنبه افتتاح و کلنگ زنی یک مدرسه را شامل می‌شود، علاوه بر نواحی مشهد به برخی مناطق و شهرستان‌های استان نیز رسیده است.

شوشتری ادامه داد: علاوه بر ۱۵۰۰ کلاس که در مهرماه تحویل شد، تا شروع دهه فجر ۲۴۳ کلاس دیگر با کمک و پشتیبانی فرمانداری و شهرداری‌ها، اقتصاد و دارایی تحویل دانش آموزان می‌شود.

وی بیان کرد: برای اجرای این طرح ما توانستیم زمین‌های آموزشی از ادارات مسکن و شهرسازی و آستان قدس تحویل بگیریم و با کمک اعتبارات دولتی و خیّرین که آماده کمک بودند و فقط نیاز به زمین برای احداث داشتند کار را شروع کنیم و کار سرعت گرفته و می‌توانیم آن را به مرحله آخر که تحویل ۴ هزار کلاس درس است برسانیم. به زودی تا نوروز امسال سرانه فضای آموزشی جدیدی را برای هر دانش آموز مشخص می‌کنیم.