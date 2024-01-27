قانون مبنای برنامه ریزی نامزدها در انتخابات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر همدمی عصر شنبه در جلسه توجیهی و هم اندیشی با داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سرلوحه تمام برنامه‌ریزی‌ها، طرح‌ها و اقدامات رفتاری و عملی داوطلبان انتخاباتی بر مبنای قانون باشد.

وی با بیان اینکه این افراد به عنوان نماد قانونمداری باید بر قوانین شناخت عمیق داشته باشند، افزود: مطابق با قانون جدید انتخابات که از گستردگی و جامعیت خوبی برخوردار است، مسئولیت هر رفتار و فعل مجرمانه از سوی ستادهای انتخابات و هواداران داوطلبان، علاوه بر مرتکب بر عهده خود داوطلب هم هست، بنابراین آنان مکلف هستند قوانین را به ستادهای خود انتقال و گوشزد کنند.

دادستان آستارا ادامه داد: تمامی کاندیداها و هواداران آنها از قوم‌گرایی، قبیله گرایی و محله گرایی، بیان موضوعاتی که خارج از حیطه وظایف حوزه انتخابیه و خارج از چهارچوب قانون و یا خارج از از توانایی استان است پرهیز کنند، چهره‌های دیگر نامزدها را تخریب نکنند و از اظهارنظر در خصوص تقسیمات کشوری و الحاق شهری به استان دیگر، نتیجه انتخابات و بیان زود هنگام نتایج انتخابات خودداری کنند تا شاهد برگزاری انتخابات سالم، پرشور و باشعور باشیم.

وی همچنین نسبت به تخلفات تبلیغات زودهنگام توسط داوطلبان هشدار داد و گفت: نامزدها از تبلیغات زود هنگام و اقدام به تخریب چهره سایر نامزدها که خلاف قانون است و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری کنند.

همدمی با اشاره به قانون جدید انتخابات نیز اظهار کرد: در این قانون به موارد زیادی اشاره و جرم انگاری شده است و ضرورت دارد همه عوامل اجرایی از این قانون جدید انتخابات، آگاهی‌های لازم را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تمام مسوؤلان اجرایی شهرستان تلاش خواهند کرد تا انتخابات بر اساس قانون برگزار شود، گفت: برخلاف نقشه دشمنان که می‌خواهند مردم را نسبت به مسئولان بدبین کنند، مطمئن هستیم مردم با حضور آگاهانه و مسوؤلانه در این انتخابات شرکت و دشمنان را مأیوس می‌کنند.