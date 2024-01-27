  1. استانها
  2. اردبیل
۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۷

رییس کمیته امداد نمین:

۹۵ خانوار نمینی خودکفا شدند

۹۵ خانوار نمینی خودکفا شدند

نمین- رییس کمیته امداد شهرستان نمین گفت: در سال‌جاری ۹۵ خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان نمین با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و ایجاد فرصت کارآفرینی خودکفا شده‌اند.

محمدعلی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رویکرد اصلی کمیته امداد توجه و تمرکز در موضوع خودکفایی خانواده‌ها با ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی متناسب برای این خانواده‌ها است.

وی تسهیلات پرداختی را با همراهی بانک‌های عامل یادآور شد و تصریح کرد: ۲۱۲ فقره پرداخت تسهیلات را به طرح‌های اشتغالزایی به مبلغ ۲۲ میلیارد تومان در سال‌جاری شاهد بودیم.

رییس کمیته امداد شهرستان نمین گفت: با همراهی بیشتر بانک‌های عامل سعی بر این است تا این ظرفیت اشتغال تا پایان سال افزایش یافته و مبالغ پرداختی برای طرح‌های معرفی شده بیشتر باشد.

کد مطلب 6006268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه