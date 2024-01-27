۹۵ خانوار نمینی خودکفا شدند

محمدعلی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رویکرد اصلی کمیته امداد توجه و تمرکز در موضوع خودکفایی خانواده‌ها با ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی متناسب برای این خانواده‌ها است.

وی تسهیلات پرداختی را با همراهی بانک‌های عامل یادآور شد و تصریح کرد: ۲۱۲ فقره پرداخت تسهیلات را به طرح‌های اشتغالزایی به مبلغ ۲۲ میلیارد تومان در سال‌جاری شاهد بودیم.

رییس کمیته امداد شهرستان نمین گفت: با همراهی بیشتر بانک‌های عامل سعی بر این است تا این ظرفیت اشتغال تا پایان سال افزایش یافته و مبالغ پرداختی برای طرح‌های معرفی شده بیشتر باشد.