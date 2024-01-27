به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در نشست معرفی نامزدهای حزب حاکم عدالت و توسعه در استان ازمیر درباره حکم دیروز دیوان بین المللی دادگستری در پرونده «نسل کشی» علیه رژیم صهیونیستی گفت: تصمیم دیروز دیوان بین‌ المللی دادگستری بازتاب فریاد ماست که جهان بزرگ‌تر از ۵ (۵ کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل) است.

رئیس جمهور ترکیه همچنین در ادامه گفت: با توجه به واقعیت ترکیه، ما این تحمل را نداریم که تقریباً به هر موضوعی که در جهان می‌گذرد چشم بپوشیم یا پشت کنیم. حقیقتی در پشت تلاش های ما برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین نیز در صلح نهفته است.

اردوغان با بیان اینکه همین حقیقت در پس رساترین واکنش ما به ظلم، قتل عام و جنایات غیرانسانی علیه فلسطینیان در غزه نهفته است، تاکید کرد: تصمیم دیروز دیوان بین المللی دادگستری بازتاب فریاد ماست که جهان بزرگ‌تر از ۵ است. بار دیگر از (رژیم) اسرائیل می‌خواهیم که به صدای جامعه و نهادهای بین المللی گوش دهد و هر چه زودتر حملات و کشتارهای خود را متوقف کند.

«نالدی پاندور» وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی رأی دیوان بین المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی را اقدامی تاریخی خواند.

پاندور در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین همچنین افزود: دلایل و موجبات قانونی رأی دیوان بین المللی دادگستری و اتخاذ تدابیر معین در مورد رویکرد اسرائیل، شاخص مهمی مبنی بر جدیت دادگاه در این پرونده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه این اولین بار است که چنین شکایتی علیه «اسرائیل» مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد که حکم دادگاه لاهه به سرعت در مورد اقدامات موقت صادر شد.

«جوآن دونوگو»، قاضی دادگاه لاهه عصر جمعه در جلسه صدور حکم درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی درباره وقوع نسل کشی در غزه، تاکید کرد: ما به شدت درباره ادامه کشته شدن غیرنظامیان در نوار غزه نگران هستیم.

در جریان جلسه صدور حکم دادگاه لاهه، رژیم صهیونیستی بارها و بارها به دلیل استفاده از زور در غزه، اظهارات تحریک‌کننده مقامات ارشد رژیم صهیونیستی که با هدف سلب شأن انسانیت از فلسطینیان و تحریک جامعه جهانی مطرح شده و همچنین به‌دلیل کشتار ده‌ها هزار نفر و مجروح کردن بیشمار غیرنظامی بیگناه در باریکه غزه، به شدت هدف انتقاد قرار گرفت.

در این ارتباط، شورای امنیت اعلام کرد پس از اعلام تصمیمات دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه در مورد نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه نشست اضطراری را در رابطه با جنگ در غزه و حکم صادره از لاهه برگزار خواهد کرد.

همچنین وزارت خارجه آفریقای جنوبی تاکید کرد که حکم دادگاه لاهه یک پیروزی قاطع برای حاکمیت قانون و نقطه عطفی مهم در جستجوی عدالت برای ملت فلسطین است.

در بیانیه وزارت خارجه آفریقای جنوبی آمده است: شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون به طور رسمی از حکم دادگاه مطلع خواهد شد. حق وتو برخی کشورها نمی‌تواند مانع برقراری عدالت بین‌المللی شود به ویژه در بحبوحه شرایط غزه که هر لحظه به واسطه اقدامات اسرائیل و نقض کنوانسیون نسل‌کشی، وخیم‌تر می‌شود.