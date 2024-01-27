کاهش تعداد نظامیان آمریکا در عراق روی میز مذاکرات بغداد و واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، یک رسانه شاخص آمریکایی روز شنبه در تحلیلی با اشاره به حملات فزاینده گروه‌های مقاومت عراقی به پایگاه نظامیان آمریکایی در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه نوشت: افزایش تلفات نظامی و شمار بالای مجروحان آمریکایی در عراق، واشنگتن را بر آن داشته که درباره چالش پرمخاطره حضور نظامی نیروهایش در خاک عراق وارد مذاکرات اولیه با مقامات عراقی شود.

روزنامه واشنگتن تایمز با اشاره به زمزمه آغاز مذاکرات میان مقامات بغداد و واشنگتن درباره خروج احتمالی دست‌کم ۲۵۰۰ نظامی آمریکایی از خاک عراق افزود: با شدت گرفتن جنگ در غزه و حملات پی‌درپی گروه‌های مقاومت عراقی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه طی ۳ ماه گذشته، اکنون در پارلمان عراق نیز مطالبات برای خروج آمریکا از خاک این کشور افزایش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: «طبق اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریکا، مذاکرات برای کاهش تدریجی و حساب شده مستشاران نظامی آمریکا و هم‌پیمانانش در عراق با هدف پایان دادن به مأموریت نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق به زودی آغاز خواهد شد.»

به نوشته واشنگتن تایمز، مقامات آمریکایی با اذعان به ده‌ها مجروح و آسیب مغزی نیروهای نظامی تحت امر خود به دنبال حملات گروه‌های مقاومت عراقی به محل استقرار نظامیانش فاش ساختند که از زمان آغاز حملات از سه ماه گذشته تاکنون، برخی از نیروها نیز دارای جراحت عمیق و وضعیت وخیمی دارند.

از سوی دیگر، سابرینا سینگ، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در سخنانی با اذعان به شدت یافتن دامنه حملات به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق طی ماه‌های جاری در مقایسه با ۱۰ سال گذشته با فرافکنی آشکار درباره موضوع کاهش حضور نیروهای این کشور در عراق مدعی شد که مسئله خروج آمریکا به میزان آمادگی نیروهای نظامی عراق در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمینی در برابر تهدیدها بستگی دارد.

این روزنامه مطرح آمریکایی در بخش دیگری از گزارش خود درباره چالش آینده حضور نظامی آمریکا در عراق با استناد به ادعاهای دولتمردان آمریکایی که تاکنون درخواست رسمی از سوی بغداد برای ترک این کشور دریافت نکرده‌اند؛ افزود: «اما نیروهای آمریکایی احتمالاً در اقلیم نیمه خودمختار شمال کردستان که دولت آن روابط نزدیک‌تری با واشنگتن دارد، باقی خواهند ماند.»