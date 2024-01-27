افزایش سهمیه آرد چالوس/ مرغ تک نرخی است

محمد شریفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بازدید و رصد میدانی و گزارش‌های مردمی و مشکلات نانوایی‌های شهرستان، از ابتدای تصدی مسئولیت، بازدیدها و جلسات پی در پی و مستمری از نانوایی‌ها صورت گرفت و با رصد مشکلات و بررسی مسائل مربوط به این بخش، اقداماتی در جهت رفع آن انجام شد.

وی ادامه داد: شهرستان چالوس به جهت وسعت و موقعیت استراتژیک به عنوان یکی از مبادی اصلی ورودی استان و گردشگرپذیری آن، جمعیت شناور زیادی دارد که در سهمیه‌های مختلف آن دیده نشده است.

شریفی با اشاره به اینکه بحث سهمیه آرد نیز یکی از همین موارد است اذعان کرد: با پیگیری این مشکل، جلسات مختلف، نامه نگاری‌ها و درخواست از مسئولان استانی، توانستیم این میزان را در آخرین مورد ۱۲۰۰ کیسه آرد افزایش دهیم.

فرماندار چالوس همچنین با اشاره به بازار مرغ در این شهرستان نیز تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط ادارات ذیربط، توزیع مرغ با نرخ دولتی در شهرستان در چندین نوبت انجام گرفت و در حال حاضر مرغ در بازار چالوس تک نرخی است.

شریفی با اشاره به نزدیکی شب عید برلزوم نظارت و کنترل قیمت توسط اداره صمت و دیگر دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: پایش‌های میدانی و نظارت بیشتر بر وضعیت بازار شهرستان ادامه دارد و تلاش می‌شود نرخ‌گذاری ها منطقی باشد.