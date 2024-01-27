هیچ محوری در خوزستان به دلیل بارش باران و برف مسدود نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروندی شنبه شب در گفتوگویی رسانهای بیان کرد: با توجه به بارش برف در شهرستانهای اندیکا و دزپارت در روزهای گذشته، تعداد ۲۰ نیروی راهدار با بکارگیری ۲۰ دستگاه ماشین آلات در حالت آمادهباش بودند.
وی از امدادرسانی به ۹ خودروی گرفتار در برف توسط راهداران خوزستانی خبر داد و افزود: با تلاش نیروهای راهدار استان ۱۰۰ کیلومتر برفروبی در محورهای اندیکا و دزپارت انجام و از انسداد این محورها جلوگیری شد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان بیان کرد: با توجه به بارش باران، عملیات ریزش برداری در ۳۰ مقطع از محورهای شهرستان لالی، ۱۱ مقطع در محورهای شهرستان مسجدسلیمان و ۱۰ مقطع در محورهای ایذه انجام شد.
بهداروندی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ محوری در استان به دلیل بارش باران و برف مسدود نیست، یادآور شد: مردم برای اطلاع از وضعیت جادههای استان با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.
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