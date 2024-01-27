وزش عطر حرم زینبی در اعتکاف دانشجویان در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه‌های رجب فرصتی برای استغاثه و درنگ انسان زمینی و بریدن از قیدهای دنیوی است و با فرا رسیدن ایام البیض جوانان و نوجوانان در کنار مردان و زنان دین‌دار در مساجد گردهم آمده اند تا در این روزهای سرد زمستانی در محفل گرم و معنوی اعتکاف روز خود را به شب رسانده و تا سحر زمزمه مناجات معبود بر لب جاری سازند.

اعتکاف امسال در کنار همه زیبایی‌هایش، فضایی را برای دانش‌آموزان و دانشجویان دهه هشتادی و نودی به وجود آورده تا در این مجلس پرسخاوت الهی تمرین بندگی کرده و روح خود را صیقل دهند و در این میان حضور پرچم حرم مطهر حضرت زینب کبری ( س) در یکی از مراسم اعتکاف دانشجویی آذربایجان شرقی در مسجد دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همزمان با سالروز ارتحال عقیله بنی هاشم، فضای این مراسم را بیش از پیش معنوی کرد.