به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا دالوند شنبه در سخنانی از پیگیری استاندار بهمنظور ادامه عملیات اجرایی قطعه دوم پروژه آزادراه خرمآباد - اراک خبر داد و اظهار داشت: طی جلسهای که چند روز اخیر در دفتر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با حضور استانداران لرستان و مرکزی برگزار و موضوع ادامه ساخت و تکمیل پروژه آزادراه خرمآباد - اراک مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بعد از توافق، تفاهمنامهای بین استانداران منعقد شد که بر اساس آن ادامه روند ساخت این آزادراه، بخشی از اعتبار آن با مشارکت لرستان و مرکزی از طریق منابع مالی این دو استان و باقیمانده توسط دولت تأمین خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه قرارگاه خاتم مجری این پروژه است، تصریح کرد: این طرح یکی از مهمترین زیرساختهای حوزه حملونقل جادهای به شمار میآید که در رشد و توسعه منطقه نقش مهمی دارد.
دالوند، ادامه داد: پس از اصلاح قرارداد بین شرکت زیرساخت و قرارگاه خاتم بهزودی شاهد ادامه روند ساخت آزادراه خرمآباد - اراک خواهیم بود.
بنابراین گزارش، قطعه اول این طرح به طول ۶۵ کیلومتر اجرا و قطعه دوم آن به طول ۶۷ کیلومتر که ۱۳ کیلومتر آن در حوزه لرستان و ۵۴ کیلومتر در حوزه استان مرکزی قرار دارد.
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