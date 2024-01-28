توقف در محل پارک معلولین ممنوع/ جریمه در انتظار متخلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص توقف در محل پارک جانبازان و معلولین بیان داشت: توقف در گذرگاه عابر پیاده که بیشتر در بلوارها و تقاطع‌ها روی می‌دهد. خودروها در این محل‌ها روی خط کشی عابرین پیاده پارک کرده و مانع تردد درست آنها می‌شوند و این موضوع حق الناسی است که بر گردن رانندگان می‌ماند و باعث بروز حوادث برای عابرین پیاده می‌شود.

سرهنگ شریفی گفت: توقف در محل اختصاصی جانبازان و معلولین هم یکی دیگر از توقفات غیر مجاز است که بسیار مهم و حساس است.

وی افزود: این تخلف کاری غیر اخلاقی است چرا که این عزیزان وقتی می‌خواهند در محلی که برای آنان اختصاص داده شده پارک نمایند با مشکل نبود فضای پارک رو به رو شده چرا که راننده‌ای در جای آنها پارک کرده و فضا را اشغال کرده است.

سرهنگ شریفی گفت: پارک در این محل حمل با جرثقیل را نیز در پی دارد و جریمه ۱۰۵ هزار تومانی را نیز به دنبال خواهد داشت و این جریمه سنگین‌ترین جریمه تخلفات و توقفات ساکن است.

وی گفت: توقفات دلر داخل پیچ‌ها، روی پل‌ها و داخل تونل‌ها نیز جز توقفات غیر مجاز و خطرناک است. این محل‌ها در نقاط کور واقع شده‌اند و علاوه بر اینکه باعث بی نظمی می‌شود چرا که خودرو در نقطه کور واقع شده و ممکن است که هر لحظه با خودرویی برخورد کرده و باعث بروز حوادث جبران ناپذیری شود.

سرهنگ شریفی گفت: ماده ۱۶۳ آئین نامه راهنمایی و رانندگی درباره این تخلفات صحبت کرده است.

وی ادامه داد: پلیس هیچ گاه دوست ندارد که راننده‌ای را اعمال قانون نماید و راننده نیز دوست ندارد که جریمه شود ولی دیگر واقعاً این شهر گنجایش این میزان خودرو را ندارد. نزدیک ۴ و نیم میلیون وسیله نقلیه در شهر تهران با پلاک تهران تردد می‌کنند. در مدت ۱۰ ماه بیش از ۹ میلیون جریمه توقفات غیر مجاز برای رانندگان خاطی صادر شده است. یعنی میانگین هر ماه حدود ۱ میلیون برگ جریمه برای رانندگان متخلفی که تخلفات و توقفات غیر مجاز را انجام داده بودند صادر شده است.