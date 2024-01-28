به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه کیومرث هاشمی دوره یک ماهه سرپرستی در وزارت ورزش را به سلامت گذراند و از مجلس برای تصدی دو ساله این وزارتخانه رأی اعتماد گرفت و البته وقتی ورزش فارغ از بازی‌های آسیایی شد به تدریج نام گزینه‌هایی به میان آمد که حکایت از قصد و نیت وزیر برای تغییرات داشت.

یکی از صندلی‌هایی که قرار بود با دست به مهره شدن وزیر دستخوش تغییرات شود، مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بود، شرکتی که طی ماه‌های اخیر گزینه‌هایی کاندیدای حضور در آن شدند اما نتوانستند از کانال تأیید صلاحیت‌ها به سلامت عبور کنند. این در حالی است که مدیریت این شرکت مترصد رفتن است.

گزینه‌هایی که مدیر شرکت توسعه نشدند

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، یک شرکت به ظاهر خصوصی اما مهم و تعیین کننده در ورزش است که طی سال‌های گذشته معمولاً به دست افرادِ بی ربط سپرده شده طوریکه بعضاً باعث شکاف زیاد میان آن با وزارت ورزش هم شد.

با این حال یکی از اولین نفراتی که کیومرث هاشمی برای مدیریت جدید شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دست روی او گذاشت بازهم فردی غیر ورزشی و کاملاً سیاسی بود. هوشنگ بازوند استاندار پیشین لرستان و کرمانشاه گزینه خیلی جدی برای مدیریت شرکت توسعه بود اما برخی موانع مانع از نهایی شدن حضور او در این شرکت شد. همانطور که گزینه‌های بعدی هم نتوانستند به این مهم برسند.

سیدمهدی هاشمی (رئیس سابق فدراسیون تیراندازی) و اکبر نیکزاد که ریاست بنیاد مسکن را در کارنامه دارد هم از گزینه‌های مورد نظر برای مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بودند اما پای آنها هم به اتاق مدیریت این شرکت نرسید.

مدیری که منتظر رفتن است

مطرح شدن گزینه‌ها و رد کردن آنها در حالی انتصاب مدیر جدید برای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را به چالش کشیده که به نظر می‌رسد مدیر فعلی این شرکت هم تمایل زیادی برای ماندن و ادامه کار ندارد و به همین دلیل حتی تصمیم به استعفا گرفته است.

مهیار عسگریان مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است؛ او ۲۶ آذر سال گذشته از حمید سجادی برای مدیریت این شرکت حکم گرفت اما کمی بعد از آغاز به کار کیومرث هاشمی، استعفای خود را با او اعلام کرد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که اعلام استعفای عسگریان محدود به یک بار نبوده است. در واقع او مترصد رفتن است و به محض انتخاب مدیر جدید انجام خواهد شد.

حیات خلوت ورزش در محاصره استعفا و رد صلاحیت و بلاتکلیفی

شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی مجموعه‌ای مهم در ورزش کشور است که حتی از آن به عنوان استراتژیک ترین شاخه ثانویه وزارت ورزش هم یاد می‌شود.

مدیریت و تصرف اماکن مهمی مانند مجموعه ورزشی آزادی، مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب، مجموعه ورزشی شهید شیرودی و شهید کبکانیان، مجموعه ورزشی تنیس استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری، مجموعه‌های سوارکاری کشور و مجموعه‌های اسکی شمشک، دیزین و خور گویای اهمیت و جایگاه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور است.

البته آنچه بیشتر از تشریح فعالیت‌ها و فلسفه وجودی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بیانگر اهمیت این شرکت است، مربوط به مأموریت‌های پشت پرده آن می‌شود. ماموریت‌هایی که شرکت را به محلی برای تصمیم‌گیری‌های کلان در جریان گعده‌های شبانه مدیران تبدیل کرده تا جاییکه عنوان «حیات خلوت» ورزش را به این شرکت داده اند.

اهمیت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به حدی است که مدیر آن با حکم مستقیم وزیر منصوب می‌شود اما وی (وزیر) نتوانسته تاکنون گزینه‌ای را انتخاب و معرفی کند که از فیلترهای معمول به سلامت عبور کند که همین مساله این شرکت را در بلاتکلیفی کم سابقه‌ای قرار داده است.

حدود ۳۰ سال از تشکیل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی می‌گذرد اما این اولین بار است که این شرکت با چنین بی ثباتی در مدیریت مواجه شده است. مهیار عسگریان در واقع دومین مدیر شرکت در دولت سیزدهم است. حمید سجادی در آغاز به کارش در این دولت علیرضا عاصم یوسفی را به عنوان مدیر شرکت منصوب کرد که اتفاقاً گرایش هنری بودنش انتقادهای زیادی را متوجه انتصابش کرد.

عاصم یوسفی در مدت ۱۵ ماهه مدیریتش اسباب چالش‌های زیادی شد که در نهایت پایه گذار رفتن او و آمدن مهیار عسگریان شد. حالا هم که قرار است مدیر جدیدی برای این شرکت منصوب شود البته اگر گزینه جدید به سرانجام برسد.

گزینه جدید، نزدیک تر از همه به صندلی مدیریت

با لحاظ کردن اصرار مدیر شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به رفتن و گزینه‌های رد شده برای جایگزین شدن، وزیر ورزش همچنان برای انتخاب مدیرعامل جدید دغدغه دارد و در حال بررسی گزینه‌های مد نظرش است.

کیومرث هاشمی که از گزینه‌های غیر ورزشی به نتیجه نرسیده در جدیدترین اقدام یک مدیر ورزشی با سابقه مدیریت در فدراسیون و مجموعه‌های ورزشی را مد نظر قرار داده است.

سیدحسن طباطبایی گزینه جدید وزارت ورزش برای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی است. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که طباطبایی توانسته مراحل اداری حضور در شرکت را با موفقیت پشت سر بگذارد و تاییدهای لازم را هم دریافت کرده است.

طباطبایی که سابقه مدیریت مجموعه ورزشی آزادی تهران را دارد، در حال حاضر رئیس فدراسیون کاراته است. او اسفند سال گذشته در مجمع انتخاباتی رأی اعتماد لازم برای ادامه ریاست در این فدراسیون را گرفت اگرچه سازمان بازرسی اخیراً انتخابات این فدراسیون را باطل اعلام کرده و همین مساله این فدراسیون را هم به سمت بلاتکلیفی کشانده است.