به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین نشست اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک امروز سه شنبه به ریاست محمود خسروی وفا در محل کمیته برگزار شد. مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک بعد از این نشست در مورد موضوعات مطرح در نشست و مصوبات آن توضیح داد.

وی گفت: سه دستورالعمل برای این نشست تعیین شده بود که اولین آن در مورد پاداش پای سکو برای مدال آوران المپیک پاریس بود. طبق مصوبه قرار شد طلایی‌ها ١٠ میلیارد تومان پاداش دریافت کنند، این پاداش برای نقره‌ای‌ها ٤ میلیارد تومان و مدال‌آوران برنز ٢ میلیارد تومان خواهد بود.

هاشمی با بیان اینکه این پاداش‌ها به صورت ریالی پرداخت می‌شود، گفت: این پاداش جدای بسته حمایتی است، بحث حقوق و حمایت‌های پزشکی و تغذیه به قوت خود باقی است.

دبیر کل کمیته ملی المپیک با بیان اینکه برای کادر فنی و مربیان هم پاداش مصوب شده است، یادآور شد: البته این پاداش به صورت کامل پرداخت نمی‌شود. به طور مثال وقتی ورزشکاری مدال نقره می‌گیرد معادل پاداش ٤ میلیاردی او به فدراسیون پرداخت می‌شود که ۵۰ درصدش به مربی می‌رسد و مابقی را فدراسیون باید به کل کادر تیم فدراسیون پرداخت کند.

هاشمی در مورد نشست مشترک با فدراسیون‌ها توضیح داد و گفت: جلسات با فدراسیون‌ها از ۳ ماه گذشته بعد از هانگژو شروع کردیم، فدراسیون‌های اعزامی را ۳ دسته کردیم که گروه اول شانس کسب سهمیه و مدال است، گروه دوم شانس کسب سهمیه داریم اما شانس مدال کم دارد. گروه سوم هم رشته‌هایی هستند که سهمیه وایت کارت کسب می‌کنند یا اینکه احتمال کسب سهمیه دارند.

هاشمی با بیان اینکه نشست با فدراسیون‌های گروه اول و دوم تمام شده است، یادآور شد: نشست با گروه سوم از امروز شروع شد، با برخی فدراسیون‌ها با حضور وزیر جلسه داشته‌اند. کشتی، تکواندو، وزنه برداری، دوومیدانی، تیراندازی، ژیمناستیک، دوچرخه سواری، شنا، سنگنوردی، بوکس، تیروکمان، والیبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شمشیربازی، جودو، قایقرانی ١٧ رشته‌ای هستند که ثبت نام ورزشکاران شأن انجام شده است.

هاشمی با اشاره به کم شدن سهمیه‌ها نسبت به المپیک توکیو گفت: ما در رشته بسکتبال سهمیه نداریم و والیبال هم تا اطلاع ثانوی سهمیه نگرفته اما ثبت نام کردیم چون فرصت دارد. کاراته هم این دوره نیست. از این رو تعداد سهمیه‌های ما نسبت به المپیک قبل کمتر می‌شود و امیدوارم از لحاظ کیفی بالا برویم. ما اکنون ۱۴ سهمیه گرفته‌ایم.

مناف هاشمی در پایان گفت: در حوزه ریالی، ارزی، لباس، پرواز و … فرآیندها در حال طی شدن است و سه چهارماه قبل از بازی‌ها همه اینها به نتیجه می‌رسد، از بازی‌های آسیایی تجربه خوبی در این زمینه‌ها داریم.