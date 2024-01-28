به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در نشست شورای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان قم که پیش از ظهر امروز در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد با تسلیت شهادت حضرت زینب (س) اظهار کرد: سیره حضرت زینب (س) و فعالیت‌های ایشان برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خیلی مهم است و می‌تواند به کار ما بیاید.

وی برخی از گمراهی‌ها و کج‌روی‌ها را به‌خاطر نشناختن سیره اهل‌بیت در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دانست و گفت: ما نباید اهل‌بیت (ع) را با معیارهای خودمان بسنجیم؛ بلکه باید با معیارهای قرآن بسنجیم و مطیع امام باشیم؛ بنابراین باید در جایی که اهل‌بیت (ع) قیام کردند ما هم اهل قیام باشم و در جایی که سکوت کردند و یا اقدامات فرهنگی انجام دادند ما نیز به همان صورت عمل کنیم.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باید طبق ضوابط اهل‌بیت (ع) باشد، افزود: یکی از کارهای اساسی و اصولی ما این است که بسنجیم زمان ما همسان و مطابق با شرایط کدام امام است تا مطابق با سیره آن امام رفتار کنیم.

وی با بیان اینکه ما امروز تمکن و قدرت داریم و حکمرانی اسلامی وجود دارد گفت: دستور صریح قرآن است که افرادی که به آنها تمکن و قدرت داده‌ایم وظیفه دارند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنند و نماز را اقامه کنند و زکات بپردازند.

آیت‌الله سعیدی بسیاری از اختلال‌ها را به‌خاطر بی‌معرفتی نسبت به سیره اهل‌بیت و اقتضای زمان دانست و افزود: من از همه کسانی که در زمینه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر چه برخوردهای سلبی و چه برخوردهای ایجابی تلاش می‌کنند تشکر می‌کنم؛ زیرا در مواردی اگر برخوردهای سلبی نباشد برخوردهای ایجابی جواب نمی‌دهد.