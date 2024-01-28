فاطمه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: طی ۲۴ ساعت گذشته در پی ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان میزان بارش ثبت شده در ایستگاه های استان شامل کریمو پنج میلی متر، ارسک و انارستک چهار میلی متر رقه، خضری و فتح آباد خضری سه میلی متر، فتح آباد فردوس، باغستان، عشق آباد و ایستگاه جنوب بیرجند دو میلی متر، بشرویه، قاین، سرند طبس و ده محمد یک میلی متر، اسلامیه، چاه نو، طاهرآباد، عباس آباد و ایستگاه فرودگاهی بیرجند، کرند، سه قلعه، سرایان، طبس و تپه طاق بارش ناچیز کمتر از یک ملی متر بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در استان وجود داشته به طوری که در ایستگاه علی آباد زارعین بیشترین وزش باد ثبت شده و حداکثر سرعت وزش باد به ۶۸ کیلومتر بر ساعت و در مرکز استان حداکثر وزش باد به ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسید.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی یادآور شد: کاهش دید افقی بر اثر وزش باد شدید و گرد و خاک نیز گزارش شده به طوری که دید افقی در ایستگاه نهبندان در حال حاضر به ۲ هزار متر، بیرجند به ۵ هزار متر، سرایان ۶ هزار متر، فردوس ۸ هزار متر و حاجی آباد و سربیشه به ۹ هزار متر کاهش یافته است.

زارعی افزود: براساس الگوی نقشه های پیشیابی هواشناسی کماکان تا ظهر امروز گاهی وزش باد شدید و گردو خاک به ویژه در نیمه جنوبی و مرکز استان سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین در مناطق شمالی و قسمت هایی از جنوب و مرکز استان رگبار و رعد و برق با شدت کمتری ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: به لحاظ دمایی انتظار می رود طی ۲۴ ساعت آینده دما در استان به طور محسوسی کاهش یابد.

زارعی یادآور شد: همچنین بارش تگرگ و تشکیل مه در ارتفاعات استان دور از انتظار نخواهد بود.

وی بیان کرد: در طی ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با حداقل دمای دو درجه سردترین و د۶سلم با حداکثر دمای ۲۴ درجه گرمترین نقاط استان بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: میزان نوسانات دمایی در مرکز استان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۹ و ۱۹ درجه سلسیوس گزارش شده است.