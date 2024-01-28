اجرای طرح «سربازان راه سلیمانی» در مدارس استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری در حاشیه مراسم رونمایی از طرح سربازان راه سلیمانی در مدارس استان سمنان و در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه این طرح با موضوع انتخابات در سراسر استان برگزار میشود، تاکید کرد: اثرگذاری روی دانش آموزان و اثرگذاری روی خانواده دانش آموزان دو محور این طرح است.
وی با بیان اینکه «سربازان راه سلیمانی» در آستانه انتخابات در مدارس استان سمنان اجرا میشود، افزود. این طرح سه مرحله «قبل انتخابات»، «روز انتخابات» و «بعد انتخابات» را در برخواهد گرفت و گروه هدف آن دانش آموزان و خانوادههایشان است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه ایجاد گفتمان انتخابات از محورهای این طرح است، تاکید کرد: این گفتمان در قالبهای مختلف فرهنگی و هنری اجرایی خواهد شد و در قالب آن مسابقه با پاسخ به یک پرسش و تکمیل دو جمله ناتمام، برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه دانشآموزان، برگزاری مانور انتخاباتی در مدارس با استفاده از نماد صندوق و… برگزار میشود.
وزیری با بیان اینکه فضاسازی مدارس از دهه فجر با محوریت انتخابات و برگزاری مسابقات سرود، تئاتر از دیگر بخشهای این طرح است، تاکید کرد: پخش سرودها و قرائت انشاهای منتخب دانشآموزان در مدارس و مساجد محل از جمله دیگر بخشهای این طرح است.
وی با بیان اینکه تبیین ضرورت و اهمیت مشارکت در انتخابات در نمازخانههای مدارس از جمله دیگر بخشهای این پویش در استان سمنان محسوب میشود، گفت: در قالب این طرح تریبون آزاد در محیط مدارس با موضوع انتخابات برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه این طرح در بستر شاد نیز اجرایی میشود، ابراز کرد: در این پویش جلسات تبیینی برای دانشآموزان رأی اولی برگزار خواهد شد و شاهد برگزاری اردوی راهیان پیشرفت ویژه دانشآموزان رأیاولی خواهیم بود.
وزیری با بیان اینکه فراخوان دانشآموزان رأیاولی برای حضور جمعی در پای صندوقهای رأی توسط مدیران مدارس از جمله دیگر بخشهای این طرح است، تاکید کرد: تهیه عکس و گزارش تصویری از حضور دانشآموزان در پای صندوقهای رأی، استفاده از ظرفیت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان، سازمان دانشآموزی، بسیج دانشآموزی، انجمنهای علمی برای شبکهسازی و تشویق برای حضور در پای صندوقهای رأی در زمره دیگر بخشهای پویش است.
به گزارش مهر، مراسم رونمایی از پوستر و آغاز پویش سربازان راه سلیمانی با حضور مسئولان ارشد استانی و شهرستانی امروز در سراسر استان سمنان برگزار میشود.
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