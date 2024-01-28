«امتزاج» در ۴ جشنواره جهانی/«در سایه سرو» به «فلورانس» رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «امتزاج» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین وادی‌زاده در فضای ضد جنگ به همراه نورپردازی‌های هاردلایت برای اولین بار در ایران ساخته و در تولید آن از جلوه‌های ویژه استفاده شده است. این فیلم از نهمین جشنواره Colortape دیپلم افتخار دریافت کرد و به اولین جشنواره Activists Without Borders و دومین جشنوارهVoice of the future (IFF) راه پیدا کرده است.

جشنواره Colortape International Film، جشنواره‌ای چندفرهنگی است که هنر و فرهنگ جهانی را از طریق فیلم ترویج می‌کند و دیدگاه خلاقانه فیلم‌سازان سراسر جهان را به‌عنوان مدافع و مروج صلح، عشق، دوستی و احترام متقابل، به‌نمایش می‌گذارد. این جشنواره که هرساله در در ایالت کوئینزلند استرالیا برگزار می‌شود، تلاش می‌کند تا پلی میان زمینه‌های فرهنگی متنوع از هر گوشه‌ای از جهان باشد و بستری صمیمانه فراهم کند که در آن فیلم‌سازان و مخاطبان بتوانند از طریق هنر فیلم و سینما، دوستی و صلح را به اشتراک بگذارند و ترویج کنند.

جشنواره فیلم فعالان بدون مرز (Activists Without Borders) دروازه‌ای به سوی دنیای سینمای متحول است که فیلم‌های مستند و درام با مضمون عدالت اجتماعی و آینده‌ای بهتر را شامل می‌شود. این جشنواره در انگلیس برگزار می‌شود.

در حالی که جهان سینما اغلب افراد را با دیدگاه‌های دولت و شرکت‌ها در مورد آینده غرق می‌کند، جشنوارهVoice of the future به عنوان چراغی برای سینمای مستقل است و استعدادهای نوظهور کارگردانان جوانی را پرورش می‌دهد که جرأت دارند دیدگاه‌های منحصربه‌فرد خود را از آنچه در پیش است ایجاد کنند. دومین دوره این جشنواره آپریل ۲۰۲۴ در لیتوانی برگزار می‌شود.

همچنین فیلم کوتاه «امتزاج» در اولین جشنواره Bridge of peace نامزد دریافت جایزه شده است. پل صلح (Bridge of peace) یک جشنواره فیلم آنلاین فرانسوی است و می‌خواهد توجه مخاطبان را به مشکلات مبرم بشریت معطوف کند تا پاسخی برای پرسش «چگونه در جهانی بدون جنگ، بدون ظلم و ستم زندگی کنیم؟» پیدا کنند، یاد بگیرند که به سنت‌ها و فرهنگ مردمان دیگر احترام بگذارند و طبیعت و تنوع آن را برای نسل‌های جدید حفظ کنند. جشنواره بین‌المللی فیلم «پل صلح» رقابتی از فیلم‌های مستند و داستانی است.

در خلاصه فیلم آمده است: «جهانی دیگر باید ساخت، شاید بدون درد و رنج، شاید پر از رنج و استبداد … .»

عوامل فیلم عبارتند از: نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: حسین وادی‌زاده، استوری بورد: اوستا فروردین، بازیگران: رها فریدونی، محمد سیاهکلی، ایرج تدین، امید داستانگو، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: سیاوش درستکار، منشی صحنه: پریسا دادخواه، مدیر فیلم برداری: شاهین عراقی، طراح لباس و صحنه: علی شایانفر، طراح گریم: ملیکا راد، صدابردار: میلاد شالی، مدیر تولید: رامین بهزادی، مدیر تدارکات: اسماعیل حسنی، دستیار تدارکات: علی فاضلی، محمدرضا پیشکاری، عکاس: یوسف شادکانی، جلوه‌های ویژه: مهدی شیخ‌تادی، کامیار شفیع‌پور، صداگذار: محمود خرسند، پخش فیلم: حمیدرضا محمودیه و حمیدرضا خطیری.

راه‌یابی «در سایه سرو» به جشنواره فیلم کوتاه «فلورانس» ایتالیا

همچنین، «در سایه سرو» با کارگردانی مشترک شیرین سوهانی و حسین ملایمی جدیدترین تولید انیمیشن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که در بخش رقابتی فیلم‌های انیمیشن نهمین جشنواره فیلم کوتاه «فلورانس» در کشور ایتالیا نمایش داده خواهد شد.

جشنواره فیلم کوتاه «فلورانس» در سه بخش داستانی، مستند و انیمیشن منتخبان خود را معرفی کرده و به برندگان خود جوایز نقدی اعطا می‌کند.

در خلاصه انیمیشن کوتاه «در سایه سرو» آمده است: یک ناخدای سابق که از اختلال استرس پس از سانحه رنج می برد، با دخترش در خانه‌ای محقر در کنار دریا و در انزوا زندگی می‌کنند. آنها باید با چالش‌های یک زندگی سخت مقابله کنند. علیرغم تمایل عمیق کاپیتان برای اینکه پدری فداکار و دلسوز باشد، او نمی‌تواند نقش خود را ایفا و با دخترش به روشی که می‌خواهد ارتباط برقرار کند. یک روز صبح، یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهد و زندگی آنها برای همیشه تغییر می‌کند. اینکه آیا این رویداد منبع امید تازه‌ای است و یا یک مشکل جدید، باید دید.»

انیمیشن کوتاه «در سایه سرو» پیش از این نیز در جشنواره‌های داخلی و خارجی قابل توجهی حضور داشته و موفق به کسب جوایزی شده است.

نهمین جشنواره فیلم کوتاه «فلورانس» از ۵ تا ۷ بهمن ۱۴۰۲ مصادف با ۲۵ تا ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ در شهر فلورانس، کشور ایتالیا در حال برگزاری است.