کشف ۶۶ قبضه سلاح جنگی از قاچاقچیان سلاح و مهمات در دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب بخشنده دادستان عمومی و انقلاب ایلام صبح یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از کشف و ضبط ۶۶ قبضه سلاح جنگی شامل ۱۸ قبضه سلاح کمری، ۴۰ قبضه برنو و ۸ قبضه سیمینوف از قاچاقچیان سلاح و مهمات در شهرستان دهلران خبر داد.

وی اظهار داشت: این کشفیات با تلاش و مجاهدت سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری هنگ مرزی شهرستان دهلران صورت گرفته است.

بخشنده افزود: با توجه به حساسیت موضوع و اینکه قاچاق سلاح می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی جدی را به همراه داشته باشد، لذا برخورد قاطع با قاچاقچیان سلاح و مهمات در سال جاری به صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار داشته است.