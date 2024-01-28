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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام:

مجموعه درختان کهنسال مورت ملکشاهی در فهرست آثار ملی کشور شد

مجموعه درختان کهنسال مورت ملکشاهی در فهرست آثار ملی کشور شد

ایلام-مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: مجموعه درختان کهنسال مورت ملکشاهی در فهرست آثار ملی کشور شده است.

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه شورای ثبت میراث طبیعی وزارت، مجموعه درختان کهنسال مورت واقع در شهرستان ملکشاهی، بخش مرکزی، روستای گنبد پیرمحمد، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام تصریح کرد: مجموعه زیبای درختان مورت در نزدیکی روستای گنبد پیرمحمد از توابع دهستان چمزی بخش مرکزی در شهرستان ملکشاهی قرار گرفته است. درختان به صورت خطی در جهت شمالی جنوبی قرار گرفته‌اند.

شریفی افزود: یکی از شرایط مساعد برای رشد درختان مورت، مناطق کوهپایه ای با آب و هوای معتدل کوهستانی است که رویشگاه‌های درخت مورت در ایران، سرزمین‌های کوهپایه ای زاگرس به ویژه استان ایلام است.

کد مطلب 6006826

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